Возрождение эвенской породы оленей началось на Чукотке

ТАСС , 7 мая. Возрождение эвенской породы крупного таежного оленя началось на западе Чукотки — в национальном селе Омолон, для этого крестьянско-фермерскому хозяйству выделен первый грант, сообщил ТАСС в понедельник руководитель предприятия Владимир Етылин.

"Мы начали возрождать эвенскую породу оленей спустя много лет, после упадка в 90-е годы. Ее исторически вывели в Омолоне, и такие крупные, выносливые олени очень подходят для охотников, которых много на западе Чукотки. Первый грант в 1,5 млн рублей нам выделен от фонда «Купол», а заявку на еще один грант на ту же сумму, но уже по линии Минсельхоза мы подадим в ближайшее время. Планируется также получить еще несколько грантов на развитие проекта", — рассказал Етылин.

Развитие хозяйства будет проходить в три этапа. На первом предприниматель закупит 20 якутских лошадей, которые будут помогать оленеводам в выпасе оленей. На втором этапе в селе появится ферма, где будут содержаться от трех до пяти коров, свиньи и небольшой птичник для нужд села. Третий этап — развитие таежного оленеводства. Всего в хозяйстве планируется содержать тысячу голов эвенского крупного таежного оленя.

Затем на западе и востоке Чукотки планируется создать два кооператива, которые будут, в частности, обмениваться продукцией. С Омолона в село Лаврентия будет поступать продукция оленеводов, а в обратном направлении — морзверобоев.