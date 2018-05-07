Зонтик мультирультурализма — уловка, создаваемая исламом

С того самого момента, как мусульмане стали в большом количестве переселяться в Западное полушарие, наша западная культура навсегда изменилась, и произошло это благодаря нескончаемым попыткам левых, пытающихся с помощью силы навязать своим ничего не подозревающим соотечественникам несостоятельную и утопическую идею мультикультурального рая. Мультикультурализм в Европе уже не подает признаков жизни. Даже политики сегодня это признают. Но почему они продолжают настаивать на том, что мы должны сосуществовать с мусульманами и продолжить импортировать еще больше людей, которые никогда не будут ассимилироваться?

Я хочу предельно ясно изложить свою позицию: мультикультурализм влечет за собой гибель нашей культуры. Разве этого мы хотим?

Вот какой вопрос вызывает сегодня споры: представители левацкой интеллигенции и разного рода элит, как в Европе так и в Америке, настаивают на том, что именно им удалось увидеть истину, истину о том, что все народы могут мирно жить вместе, если только мы будем проявлять толерантность и будем иметь правильные законы.

Запад проявляет толерантность, однако «толерантность перед лицом зла — не толерантность, а преступление». Не так уже давно мы защищали себя у ворот города Вены от мусульманского нашествия. А сегодня мы с распростертыми объятьями принимаем мусульман и предоставляем им щедрые денежные пособия. Любое отступление от подобной открытой иммиграционной практики представляется как исламофобия, расизм, фанатизм и т. д. Но во что же обходятся такого рода изменения?

Как показывает опыт, борьба с этими варварами является тяжелой и продолжительной. Долг каждого просвещенного человека состоит в следующем: он должен все сделать для того, чтобы провести дезинфекцию и снять этих пиявок с тела человечества.

Постоянно появляются плакаты, которые подспудно напоминают людям об их родстве с мусульманами: «Ислам: послание Авраама, Моисея, Иисуса и Магомета». Христиане и евреи — то есть, подавляющее большинство населения Соединенных Штатов — должны успокоиться по поводу ислама. Мусульмане — это члены семьи. Они ваши родственники, у вас общий прародитель — Авраам. Иметь Авраама в качестве общего предка означает, что его «дети» должны быть любящими братьями и сестрами. И именно таким способом они пытаются держать нас в смертельно опасной дремоте благодушия и приверженности иллюзии мультикультурализма. Кстати, мультикультурализм и мультиирелигиозность не являются взаимозаменяемыми, и это не одно и то же.

Мусульмане, а также их часто хорошо оплачиваемые апологеты используют зонтик мультикультурализма только в неисламских государствах, и делают они это для того, чтобы защитить себя от законной критики, потоки которой лучше знающие ислам люди обрушивают на эту религию насилия, представляемую как религию мира. Вы можете не слушать меня, вы можете не слушать этих потворствующих лицемеров. Пожалуйста, попытайтесь разобраться сами. Попробуйте найти ответ на такой вопрос:

А применяется ли эвфемизм мультукультурализма кем-либо из исламских лидеров, используется ли он в мусульманской прессе, появляется ли он в какой-либо форме где-нибудь в мусульманских странах? Уловка мультикультурализма — это созданные исламом шоры, которые надвигаются на глаза немусульман, в то время как сами мусульмане продолжают свою неустанную кампанию по уничтожению всех немусульман и всего немусульманского повсюду в мире.

Поверьте мне: такие люди, как мы, люди, которые с помощью разума и потрясающих усилий воли освободили себя от порабощающего ига ислама, надеваемого с рождения на наши шеи, мы знаем все об отвратительной внутренней грязи этого проклятья человечества. Мы получили непосредственное представление об исламе, почти изнутри него. Мы изучили Коран, Хадис и Сунну. Мы видели ислам в действии там, где он установил свое господство.

Чем больше мы изучали ислам, чем больше мы постигали его опытным путем, тем более несостоятельными становились наши попытки оставаться в погоняемом стаде. Мы освободились от исламского рабства и пришли к выводу о том, что нашим священный долг — разоблачение этой лживой религии. Мы должны помочь остальным мусульманам освободиться от этого ига, а также предостеречь благодушных и доверчивых немусульман всего мира для того, чтобы они не стали его жертвами.

Мусульманские организации в Америке, получающие щедрое финансирование от богатых нефтью мусульманских правительств и шейхов, стремятся распространять «ислам лайт», своего рода «легкий ислам», до тех пор, пока эта идеология не пустит глубокие корни, а после этого уже будет представлен настоящий ислам. Можно видеть, как эта схема разыгрывается в Европе. Большая часть Европы уже прошла стадию «легкого ислама» и теперь погружается в трясину реального ислама. Именно в этом направлении развивается ситуация и в Америке.

Существуют некоторые немусульмане, добросердечные и терпимые люди, которые склонны не замечать все те ужасные вещи, которые творит ислам, указывая при этом на его отдельные положительные стороны. Эти люди согласны с тем, что миру следует направлять свои усилия не на борьбу с исламом, а на борьбе с теми индивидами, которые совершают ужасные действия во имя ислама.

Есть и такие люди, которые не соглашаются с подобным благодушным подходом. Представители этой группы считают все так называемые отклонения неотъемлемой частью ислама. По их мнению, ислам активно проповедует те идеи, которые не соответствуют основным интересам мира в XXI столетии.

На мой взгляд, человечество должно оставаться сильным и решительным. Люди должны перестать вводить друг друга в заблуждение. Ислам никогда не будет сосуществовать с неверными. Мы должны продолжить движение, отдаляющее нас от ограничительной, примитивной и племенной ментальности и приближающее к единой концепции человечества, в рамках которой справедливость и свобода существуют для всех.

Пока мы легкомысленно тратим свое драгоценное время на разговоры и не предпринимаем никаких решительных действий, ислам и шариат продолжают проникать во все аспекты нашей американской культуры. А сигнал тревоги подают слишком незначительное количество людей, любящие свободу и преданные ее идеалам. Этого недостаточно. Почему большинство наших соотечественников этого не понимают? Потому что американцев обрабатывают соответствующим образом либеральные элиты, требуя от них быть толерантными и сострадательными, их призывают к принятию мультикультурализма, а также к уважению верований, идеалов и ценностей других людей.

Все это прекрасно выглядит в утопическом мире, но в реальности ислам не принимает ни одного аспекта западной цивилизации, не говоря уже об американской культуре. Мы быстро и методично разрушаемся как нация, а наша свобода сегодня самая хрупкая за весь период после окончания Второй мировой войны. В то время как мы ведем борьбу с врагом за границей с помощью боевых подразделений, разведки и ударных беспилотников, мы ничего не делаем для борьбы с тем же самым врагом, который находится на нашей собственной земле при полном дневном свете. Короче говоря, эта угроза чрезвычайно серьезная.

Необходимо на самом деле противодействовать исламской идеологии и ее экспансионизму, нужно закрыть ее очаги на всей территории Америке, а также объявить террористической организацию «Братья мусульмане» (запрещена в России ). Все мы должны оказывать давление на наше правительство на всех уровнях, требуя от него отказа от практики «политической корректности», требуя от него защиты американского народа, а также действий, направленных на сохранение свободы, серьезную опасность для которой представляет смертоносное нападение, характерное для идеологии ислама.

Давно пора проснуться нашим выборным должностным лицам.