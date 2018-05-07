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В Крыму выставят на аукцион месторождение по добыче гипса
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В Крыму выставят на аукцион месторождение по добыче гипса 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
На полуострове проведут аукцион № 9. На него выставляется лот Элькеджи-Элинское месторождение для проведения работ с целью разведки и добычи гипса. Форма проведения будет открытая.
Так, аукцион будет проходить на предоставление права пользования участки недр местного значения для проведения работ с целью разведки и добычи полезных ископаемых в Ленинском районе. Уполномоченным проведения мероприятия является министерство экологии и природных ресурсов Республики, сообщает «Крымское информационное агентство».
Принять участие приглашаются предприниматели, деятельность которые отвечает требованиям законодательства РФ и РК о недрах. Аукцион пройдет 5 июля в Симферополе. Заявки принимаются до 14 июня по рабочим дням.
«ФедералПресс» напоминает, что конкурс на строительство обхода Куеды в Прикамье объявят в середине мая.
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