В Крыму выставят на аукцион месторождение по добыче гипса 

На полуострове проведут аукцион № 9. На него выставляется лот Элькеджи-Элинское месторождение для проведения работ с целью разведки и добычи гипса. Форма проведения будет открытая.
Так, аукцион будет проходить на предоставление права пользования участки недр местного значения для проведения работ с целью разведки и добычи полезных ископаемых в Ленинском районе. Уполномоченным проведения мероприятия является министерство экологии и природных ресурсов Республики, сообщает «Крымское информационное агентство».
Принять участие приглашаются предприниматели, деятельность которые отвечает требованиям законодательства РФ и РК о недрах. Аукцион пройдет 5 июля в Симферополе. Заявки принимаются до 14 июня по рабочим дням.
«ФедералПресс» напоминает, что конкурс на строительство обхода Куеды в Прикамье объявят в середине мая.