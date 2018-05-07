В Крыму выставят на аукцион месторождение по добыче гипса

На полуострове проведут аукцион № 9. На него выставляется лот Элькеджи-Элинское месторождение для проведения работ с целью разведки и добычи гипса. Форма проведения будет открытая.

Так, аукцион будет проходить на предоставление права пользования участки недр местного значения для проведения работ с целью разведки и добычи полезных ископаемых в Ленинском районе. Уполномоченным проведения мероприятия является министерство экологии и природных ресурсов Республики, сообщает «Крымское информационное агентство».

Принять участие приглашаются предприниматели, деятельность которые отвечает требованиям законодательства РФ и РК о недрах. Аукцион пройдет 5 июля в Симферополе . Заявки принимаются до 14 июня по рабочим дням.