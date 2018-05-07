Старейший дуб стал причиной подтопления домов на Кубани

Несколько домов затопило из‐за незаконно спиленного дуба на Кубани. Житель Курганинского района срубил 300‐летнее дерево бензопилой, что привело к неприятным последствиям. Об этом сообщило агентство «Регион Онлайн».

32-летний

мужчина решил заготовить дрова. Он отправился в лес и срубил старое дерево. Оно упало и перекрыло русло водоема.

Из-за этого вода подтопила несколько домов в станице Родниковской. Местные жители пожаловались в администрацию. Полиция нашла браконьера по бензопиле в его дворе. Теперь злоумышленнику грозит до двух лет тюрьмы.

Интересный вызов получили московские спасатели вечером в воскресенье, 6 мая. Пьяный мужчина залез на дерево в столичном районе Ивановское на востоке города и не мог слезть.