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Старейший дуб стал причиной подтопления домов на Кубани
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Старейший дуб стал причиной подтопления домов на Кубани 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: ВК Пресс
Несколько домов затопило из‐за незаконно спиленного дуба на Кубани. Житель Курганинского района срубил 300‐летнее дерево бензопилой, что привело к неприятным последствиям. Об этом сообщило агентство «Регион Онлайн».
32-летний
мужчина решил заготовить дрова. Он отправился в лес и срубил старое дерево. Оно упало и перекрыло русло водоема.
Из-за  этого вода подтопила несколько домов в станице Родниковской. Местные жители пожаловались в администрацию. Полиция нашла браконьера по бензопиле в его дворе. Теперь злоумышленнику грозит до двух лет тюрьмы.
Интересный вызов получили московские спасатели вечером в воскресенье, 6 мая. Пьяный мужчина залез на дерево в столичном районе Ивановское на востоке города и не мог слезть.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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