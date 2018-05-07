Казаки на госконтрактах: напавшие на митингующих в Москве получили миллионы от мэрии

Члены «казачьего войска», избивавшие протестующих, получали от мэрии Москвы финансирование на разгон митингов. Их участие в акциях опасно — это разрушает монополию власти на легитимное насилие. В протестных акциях 5 мая против митингующих в Москве действовали не только сотрудники Росгвардии, но также казаки и НОДовцы. Они провоцировали участников акций и даже били их нагайками при попустительстве полиции. Оказалось, что по крайней мере часть из этих людей относятся к «Центральному казачьему войску», которое получило от департамента нацполитики и межрегиональных связей правительства Москвы три контракта на 15,9 млн рублей, сообщил телеграм-канал «Чудеса OSINT» и проверил The Bell.

Контракты были заключены со следующей целью: «обучение и закрепление необходимых знаний и прикладных навыков при осуществлении деятельности по охране общественного порядка, обеспечению безопасности при проведении публичных и массовых мероприятий на территории города Москвы». На фотографиях с отчетов о тренировках видно, как казаки учатся «вязать» потенциальных правонарушителей.

Кроме того, в 2017 г. «Центральное казачье войско» заключило пять контрактов со структурами Ростеха . По данным того же канала «Чудеса OSINT» 2,1 млн руб. заплатил «Рязанский приборный завод», 1,7 млн руб. — казанский «Радиоприбор», 600 тыс. руб. — санкт-петербургская «Электроавтоматика».

Появление на митинге казаков и НОДовцев — это новая технология, которую обкатывает власть, сказал The Bell политолог Глеб Павловский

Из-за действий казаков на митинге член СПЧ Максим Шевченко потребовал срочно созвать Совет по правам человека.

Это чрезвычайное событие. Я считаю, что участие в противодействии митингам полувооруженных формирований, которые называются казаками — это перебор. Одно дело — это действия полиции и Росгвардии: какими бы они ни были жесткими, все равно они регламентируются соответствующими законами и правовыми документами, и в целом понятны гражданам. Другое дело — это то, что так называемые «казаки», то есть люди, вооруженные холодным оружием — нагайками, избивали демонстрантов, находясь фактически под защитой и под опекой сотрудников Росгвардии. Стало быть, действовали с санкции и ведома власти, — сказал он.

Появление на митинге оппозиции провластных активистов, готовых на силовое противостояние, — опасная тенденция, разрушающая монополию власти на легитимное насилие, напомнил политолог Евгений Минченко

На сайте «Центрального казачьего войска» появилось обращение, датированное 6 мая. В нем атаман МОО ЦКВ (межрегиональной общественной организации) Валерий Налимов заявил, что не верит, что казаки участвовали в разгоне митингующих.