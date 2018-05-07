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Ультрамарафонец Дмитрий Ерохин посетит Нижний Новгород
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Ультрамарафонец Дмитрий Ерохин посетит Нижний Новгород 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Российский ультрамарафонец, трейлраннер и общественный деятель Дмитрий Ерохин посетит Нижний Новгород 11-12 мая, сообщают организаторы визита.
Утром 11 мая Дмитрий примет участие в круглом столе (пр. Ленина 16Б, конференц-зал ДОСААФ), посвященном созданию туристского маршрута «Окская тропа», который пройдет от Павлова до Нижнего Новгорода. Вечером открытой встрече трайллайнер расскажет, как пересек Калмыкию с севера на юг и о других своих достижениях.
12 мая Дмитрий отправится на ознакомительный забег по «Окской тропе». На забег приглашаются все желающие.
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