Ультрамарафонец Дмитрий Ерохин посетит Нижний Новгород

Российский ультрамарафонец, трейлраннер и общественный деятель Дмитрий Ерохин посетит Нижний Новгород 11-12 мая, сообщают организаторы визита.

Утром 11 мая Дмитрий примет участие в круглом столе (пр. Ленина 16Б, конференц-зал ДОСААФ ), посвященном созданию туристского маршрута «Окская тропа», который пройдет от Павлова до Нижнего Новгорода. Вечером открытой встрече трайллайнер расскажет, как пересек Калмыкию с севера на юг и о других своих достижениях.

12 мая Дмитрий отправится на ознакомительный забег по «Окской тропе». На забег приглашаются все желающие.