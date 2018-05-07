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Жители Стройгородка тоже захотели себе сквер
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Жители Стройгородка тоже захотели себе сквер 

Деловое сообщество 1 час назад
На сервисе «Активный ростовчанин» городской администрации была опубликована инициатива от местной жительницы Екатерины Вожжовой. В ней она предложила организовать сквер в районе Стройгородка и Военведа, а конкретно — на улице Таганрогской в районе домов №118, 120, 122. Между ними и проезжей частью как раз есть зеленая территория. «На Стройгородке есть прекрасная территория — тенистая, с высокими деревьями, при этом совершенно неухоженная. Тротуара вдоль дороги нет, дорожек нет, люди ходят по протоптанным тропинкам.
Предлагаю выполнить на этой территории устройство сквера с дорожками, лавочками, детской площадкой. Тем более, что на территории Болгарстроя и Стройгородка нет ни одного сквера, ближайший — на ул. Оганова», — пишет Екатерина Вожжова. Чтобы городская администрация рассмотрела инициативу ростовчанки, согласно действующему на портале «Активный ростовчанин» регламенту она должна набрать 500 голосов, из которых не менее 350 должны быть «за». К настоящему моменту «за» проголосовали 14 человек, осталось еще 486 голосов. До окончания голосования есть 55 дней.
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