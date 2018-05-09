Ещё
На параде в Севастополе впервые прошли танк Т-34 и ЗРК С-400 «Триумф»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На параде в Севастополе впервые прошли танк Т-34 и ЗРК С-400 «Триумф» 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: РИА "Новый День"
По улицам Севастополя впервые прошли танк Т-34 времен Великой Отечественно войны и зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф»; орудия были представлены на военном параде, посвященном Дню Победы и дню освобождения Севастополя от фашистских оккупантов
Город-герой Севастополь 9 мая отмечает две даты: 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне и 74-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.
Парад войск Севастопольского гарнизона стартовал в 10 утра по московскому времени, сообщает РИА « Новости».
Механизированная часть парада началась после прохождения парадных батальонов. Ее открыл проход танка Т-34 — одного из лучших средних танков времен Великой Отечественной войны. Танк длительное время находился на мемориальном комплексе «Сапун-гора», его ходовая часть была восстановлена к празднику.
«В параде участвуют «Рысь», «Тигр», «Панцирь», «Триумф» и самая новая, самая лучшая техника, которую мы восстановили — танк Т-34», — сказал журналистам до начала парада командующий ЧФ адмирал Александр Витко.
В колоннах по главным улицам исторического центра Севастополя прошла современная боевая техника, стоящая на вооружении Севастопольского гарнизона. Среди них были модернизированные танки Т-72, бронетранспортеры БТР-80, БТР-82, бронеавтомобили «Тигр», «Рысь» и «Тайфун» и другие. Парадную колонну замкнули ретро-автомобили времен войны, в том числе несколько десятков легковых автомобилей «Победа».
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Американцы высказались против выхода США из ядерной сделки с Ираном Литовская таможня начала досмотр посылок из Москвы в Калининград Дудю и Собчак не даёт покоя звание «лучшего интервьюера»
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Песков отреагировал на ситуацию с ветераном на Параде178
Путин спас ветерана на параде Победы336
Россиян заставили снять георгиевские ленточки в Грузии274
Китай сделал заявление по иранской сделке133
Порошенко дал украинцам обещание в День Победы305
Видео
03:55
Киев принял участие в «Бессмертном полке»
Украина В мире
00:40
Дроботенко «поиздевался» над трагедией Джигарханяна
Шоу-бизнес
09:46
Решение США по Ирану оказалось выгодно России
Ближний Восток В мире
09:46
Иран «психанул» после решения США по ядерной сделке
Конфликты Ближний Восток
00:52
Песков отреагировал на ситуацию с ветераном на Параде
Политика Происшествия
10:25
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Политика
00:35
Россиян заставили снять георгиевские ленточки в Грузии
СНГ В мире
01:55
Китай сделал заявление по иранской сделке
Ближний Восток Азия
00:37
Пассажиры автобуса устроили самосуд над карманником
Криминал В мире
00:58
Волкер заявил о перспективе возвращения Крыма Украине
В мире Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение