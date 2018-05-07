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Детский сад с украшенным буквами фасадом планируют построить в новой Москве
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Детский сад с украшенным буквами фасадом планируют построить в новой Москве 

РИАМО 33 минуты назад
Фото: РИАМО
В поселке Знамя Октября новой Москвы планируют построить детский сад на 200 мест, его фасад будет украшен буквами и геометрическими фигурами, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.
«Москомархитектура согласовала проект нового здания, которое появится по соседству с уже существующим корпусом детского садика. Второй корпус будет рассчитан на восемь групп по 25 человек в каждой. Они займут три этажа. Также в проекте указан подвал и техническое подполье. Все помещения детского сада будут приспособлены для маломобильных категорий граждан», — отмечается в сообщении.
Проект также включает благоустройство всей территории детского сада, здесь планируют установить 14 игровых площадок для разных возрастных групп.
«Фасады нового здания планируется украсить фигурными буквами и геометрическими фигурами. Выполненные в белом цвете, они будут выгодно контрастировать с насыщенным зеленым цветом стен», — сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
В целом, по его словам, территория новой Москвы активно застраивается и развивается — за последние годы здесь построено несколько десятков детских садов и школ.
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