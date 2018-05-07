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Кабмин утвердил проект соглашения о договорах ЕАЭС с третьими странами
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Кабмин утвердил проект соглашения о договорах ЕАЭС с третьими странами 

Мир24 1 час назад
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал проект соглашения, который регламентирует заключение международных договоров между странами-членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и другими странами, а также международными организациями. Документ об этом опубликован на сайте правительства.
«Одобрить представленный Министерством иностранных дел Российской Федерации согласованный с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти проект соглашения о международных договорах Евразийского экономического союза с третьими государствами, международными организациями или международными интеграционными объединениями. Представить президенту Российской Федерации предложение о подписании указанного соглашения», — сказано в документе.
Напомним, договор о создании ЕАЭС был подписан в мае 2014 года, он начал функционировать 1 января 2015 года. Сейчас в него входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия. В качестве наблюдателя в заседаниях участвует представитель от Молдовы.
Добавим, что в конце апреля премьер-министр одобрил проект временного соглашения по созданию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Ираном сроком на четыре года.
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