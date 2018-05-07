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Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников поздравил работников отрасли с Днем радио
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Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников поздравил работников отрасли с Днем радио 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
От имени депутатов Московской городской Думы поздравляю ветеранов и работников отрасли связи с профессиональным праздником — Днем радио!
Радио — одно из величайших достижений мировой науки и техники, которое положило начало новой телекоммуникационной эре. Несмотря на огромный научно-технический прогресс, в современном мире для миллионов людей радио остается главным источником оперативной информации, а радиотехнологии продолжают служить на благо человечества в разных сферах.
Сегодня мы выражаем слова признательности всем работникам отрасли связи и массовых коммуникаций за добросовестный и ответственный труд, преданность избранному делу и высокие профессиональные достижения.
Символично, что ваш профессиональный праздник был учрежден весной 1945 года, накануне Дня Победы. Мы отдаем дань памяти подвигам военных связистов, которые мужественно сражались на фронте и обеспечивали надёжную работу систем связи в тылу.
В этот праздничный день желаю вам позитивного настроения, крепкого здоровья, благополучия и новых профессиональных успехов!
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