Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников поздравил работников отрасли с Днем радио

От имени депутатов Московской городской Думы поздравляю ветеранов и работников отрасли связи с профессиональным праздником — Днем радио!

Радио — одно из величайших достижений мировой науки и техники, которое положило начало новой телекоммуникационной эре. Несмотря на огромный научно-технический прогресс, в современном мире для миллионов людей радио остается главным источником оперативной информации, а радиотехнологии продолжают служить на благо человечества в разных сферах.

Сегодня мы выражаем слова признательности всем работникам отрасли связи и массовых коммуникаций за добросовестный и ответственный труд, преданность избранному делу и высокие профессиональные достижения.

Символично, что ваш профессиональный праздник был учрежден весной 1945 года, накануне Дня Победы. Мы отдаем дань памяти подвигам военных связистов, которые мужественно сражались на фронте и обеспечивали надёжную работу систем связи в тылу.

В этот праздничный день желаю вам позитивного настроения, крепкого здоровья, благополучия и новых профессиональных успехов!