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Спасатели помогли 70-летней кемеровчанке, запертой на балконе
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Спасатели помогли 70-летней кемеровчанке, запертой на балконе 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
Специалисты Кемеровской службы спасения пришли на помощь 70-летней пенсионерке, которая оказалась заперта на балконе.
По информации пресс-службы городской администрации, пенсионерка решила прибраться на балконе. Когда она вышла, дверь балкона захлопнулась из-за сквозняка. Крики о помощи услышала соседка пожилой кемеровчанки. Она и вызвала спасателей.
Специалисты Кемеровской службы спасения оперативно прибыли на вызов. Они смогли попасть на балкон с помощью трехколенной лестницы и вызволили пенсионерку из заточения.
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