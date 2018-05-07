Спасатели помогли 70-летней кемеровчанке, запертой на балконе

Специалисты Кемеровской службы спасения пришли на помощь 70-летней пенсионерке, которая оказалась заперта на балконе.

По информации пресс-службы городской администрации, пенсионерка решила прибраться на балконе. Когда она вышла, дверь балкона захлопнулась из-за сквозняка. Крики о помощи услышала соседка пожилой кемеровчанки. Она и вызвала спасателей.

Специалисты Кемеровской службы спасения оперативно прибыли на вызов. Они смогли попасть на балкон с помощью трехколенной лестницы и вызволили пенсионерку из заточения.