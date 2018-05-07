Курян приглашают на «Бессмертный книжный полк»

8 мая в Курске пройдет «Бессмертный книжный полк», посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба мэрии.

Стартует проект в 14.00 на Театральной площади. Его участники пронесут книги о Великой Отечественной войне, хранящиеся в личных библиотеках. Особое место в книжном строю займут произведения курских писателей-фронтовиков, внесших большой вклад в пополнение золотого фонда русской героической литературы.

В рамках проекта запланировано художественное чтение отрывков из произведений о войне, «открытый патриотический микрофон», выступления курских поэтов и писателей, флешмоб «Память доверена молодым», раздача «фронтовых треугольников» со стихами поэтов-фронтовиков.

Шествие стартует в 13.50. Сбор участников пройдет на остановке «Улица Садовая».