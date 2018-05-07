Екатеринбургский Академический широко отметит День Победы

День Победы в екатеринбургском Академическом по традиции встретят как великий народный праздник. Вечером 8 мая по району пройдет колонна «Бессмертного полка», затем участников шествия ждет митинг и концерт, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе АО «РСГ-Академическое».

Начнется празднование 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне высадкой деревьев на аллеях у школ №№16, 19 и 23.

В 18.00 участники Бессмертного полка соберутся в двух точках — между домами №№ 16 и 22 по улице Павла Шаманова и возле стелы стройотрядов — и отправятся к аллее Победы. Они понесут портреты не только тех, кто сражался на фронтах, но и тружеников тыла — ведь их вклад в Победу тоже неоценим.

Параллельно пройдут акции «Российский триколор» и «Живая Георгиевская лента». Позже их участники присоединятся к шествию «Бессмертного полка».

После объединения колонны отправятся на межшкольный стадион, где в 19.00 начнется праздничный митинг, а затем пройдет концерт. С приветственным словом к собравшимся обратятся

Генеральный директор АО «РСГ-Академическое» Виктор Германович Кривошеин.

Для приветственного слова приглашается Глава Администрации Ленинского района города Екатеринбурга — Дмитрий Юрьевич Ноженко.

Член совета директоров АО «РСГ Академическое» Алексей Петрович Воробьев.

Генеральный директор АО «РСГ-Академическое» Виктор Германович Кривошеин.

Председатель совета директоров АО «РСГ Академическое» Виктор Николаевич Киселёв.

Советник генерального директора ГК «КОРТРОС» Владимир Леонидович Крупкин.

Для приветственного слова приглашается Глава Администрации Ленинского района города Екатеринбурга — Дмитрий Юрьевич Ноженко.

Член совета директоров АО «РСГ Академическое» Алексей Петрович Воробьев.

Генеральный директор АО «РСГ-Академическое» Виктор Германович Кривошеин.

Председатель совета директоров АО «РСГ Академическое» Виктор Николаевич Киселёв.

Советник генерального директора ГК «КОРТРОС» Владимир Леонидович Крупкин.

глава администрации Ленинского района Дмитрий Ноженко, председатель совета директоров АО «РСГ-Академическое» Виктор Киселёв, генеральный директор компании Виктор Кривошеин, член совета директоров АО «РСГ-Академическое» Алексей Воробьев, советник гендиректора ГК «КОРТРОС» Владимир Крупкин и иерей храма Святых Божиих строителей, отец Даниил (Рябинин).

Между концертными номерами состоятся показательные выступления и выставка авиамоделей. В небо поднимутся десятки моделей самолетов под управлением юных конструкторов.