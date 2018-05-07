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После обнародования тайного романа Корикова покинула страну
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После обнародования тайного романа Корикова покинула страну 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Популярная актриса Елена Корикова отдыхает в Италии. Артистка поделилась с фанатами отпускными фотографиями.
Совсем недавно Елена Корикова завела себе страничку в популярной сети Instagram, однако быстро влилась и теперь довольно часто делится с подписчиками фотографиями из своей частной жизни. Артистка великолепно выглядит и без лишней скромности демонстрирует себя в различных ракурсах.
А сейчас звезда сериала «Бедная Настя» отдыхает в Италии. В своем аккаунте Елена опубликовала несколько фотографий из одного из самых великолепных городов страны — Венеции. На снимках, буквально наполненных солнцем и негой, Корикова запечатлена в обычном белом спортивном костюме, майке в тон и кокетливой шляпке.
"Если Вам сказали, что Ваш поезд ушел, помните — еще есть самолеты и яхты!😊🙈☀️😘❤️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)" — обратилась к подписчикам Елена Корикова. Поклонники по достоинству оценили свежие фотографии своей любимицы. «Ух — ты!)», «Замечательно выглядите😍», «Боже, какая красивая 👍 Вы супер восхитительны! 🌹🌷😘», «Можно и пешком», «Ваууу», «Хороша! Улыбка замечательная!», «Ах, какая миленькая! 😍 желаю, чтобы улыбка не сходила с лица и глаза светились счастьем, дорогая🌺🌺🌺💋💋💋», «Как вы прекрасны в лучах солнышка!», «Милая девчонка! Пусть удача во всем живет рядом!» — рассыпались в комплиментах поклонники.
Ранее Елена Корикова попала в неприятную историю. Звезда скандально известного телепроекта «Дом-2» Оксана Ряска заявила о том, что ее романтические отношения завершились из-за связи любимого мужчины с актрисой Еленой Кориковой. Якобы та регулярно просила у ее избранника внушительные суммы денег и даже носила ее одежду.
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