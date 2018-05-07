Ещё
В Госдуме предложили ограничить одним годом срок рассмотрения законопроектов депутатами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Госдуме предложили ограничить одним годом срок рассмотрения законопроектов депутатами 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Депутат КПРФ Валерий Рашкин внес на рассмотрение Госдумы проект постановления о поправках в регламент нижней палаты, ограничивающих сроки рассмотрения законопроектов одним годом. Информация об этом размещена в понедельник в думской электронной базе данных.
Автор предложил внести изменения в статью 116 регламента Госдумы, дополнив ее частью третьей. «Максимальный срок рассмотрения законопроекта Государственной думой составляет 12 месяцев со дня его внесения», — говорится в проекте постановления. Исключение предусматривается только в случае повторного рассмотрения закона при его отклонении Советом Федерации или президентом РФ.
Предполагается, что в случае принятия проекта постановления все внесенные до вступления в силу новых поправок законопроекты должны быть рассмотрены в течение девяти месяцев.
В настоящее время регламент Госдумы не оговаривает жестких сроков рассмотрения проектов законов.
ТАСС: последние новости
Биография Дмитрия Медведева Правительство Российской Федерации. Досье "Новатэк" работает над минимизацией риска санкций для проекта "Арктик СПГ"
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гости инаугурации и новый лимузин Путина409
Возглавившая «Бессмертный полк» Самойлова разозлила украинцев164
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели269
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»160
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой970
Видео
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
01:05
США оказались беззащитны перед «Кинжалами»
Армия Оружие
03:43
Названо главное достижение Путина
Политика Общество
00:55
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Происшествия В мире
00:16
Сотрудник СБУ ударил девушку ногой в грудь
Происшествия В мире
01:09
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
В мире Другое
02:59
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Шоу-бизнес
03:26
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение