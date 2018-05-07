В Госдуме предложили ограничить одним годом срок рассмотрения законопроектов депутатами

МОСКВА , 7 мая. / ТАСС /. Депутат КПРФ Валерий Рашкин внес на рассмотрение Госдумы проект постановления о поправках в регламент нижней палаты, ограничивающих сроки рассмотрения законопроектов одним годом. Информация об этом размещена в понедельник в думской электронной базе данных.

Автор предложил внести изменения в статью 116 регламента Госдумы, дополнив ее частью третьей. «Максимальный срок рассмотрения законопроекта Государственной думой составляет 12 месяцев со дня его внесения», — говорится в проекте постановления. Исключение предусматривается только в случае повторного рассмотрения закона при его отклонении Советом Федерации или президентом РФ.

Предполагается, что в случае принятия проекта постановления все внесенные до вступления в силу новых поправок законопроекты должны быть рассмотрены в течение девяти месяцев.

В настоящее время регламент Госдумы не оговаривает жестких сроков рассмотрения проектов законов.