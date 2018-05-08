Скверу героев-моряков в Калининграде быть!

Калининградские общественники выступают с предложением назвать будущий сквер на Ленинском проспекте в честь героев-моряков, погибших во время Великой Отечественной войны. Сейчас на сайте «Активный гражданин» проходит интернет голосование. Всего калининградцам предложено 5 вариантов названий сквера, который появится рядом с Домом культуры моряков.

Михаил Черенков, председатель Калининградского Регионального Отделения Всероссийского Общества Охраны Памятников Истории и Культуры:

— В боях в Великой Отечественной войны погибло свыше 400 тысяч моряков Балтийского флота. В дальнейшем в этом сквере можно было бы поставить и памятник. Мы обращаемся ко всем жителям Калининградской области поддержать нашу инициативу и вписывать этот вариант названия «героев-моряков», чтобы он набрал наибольшее количество голосов.

К этой инициативе присоединятся и наша телерадиокомпания. Голосование проходит и на нашем сайте vesti-kaliningrad.ru.

Чтобы предложить этот вариант названия на сайте «Активный гражданин», необходимо в графе «Свой вариант» вписать «Сквер героев-моряков». Голосование завершится 17 мая.

При благоустройстве сквера многие технологии были использованы в Калининграде впервые: заливка цветного бетона, высаживание зрелых деревьев. Он будет передан Музею изобразительных искусств и станет частью проекта «Музейный квартал». Завершение работ планируется в мае этого года.

Примечание: когда опрос включен в запись, пожалуйста