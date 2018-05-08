Ещё
Скверу героев-моряков в Калининграде быть!
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Скверу героев-моряков в Калининграде быть! 

Вести Калининград 41 минуту назад
Фото: Вести Калининград
Калининградские общественники выступают с предложением назвать будущий сквер на Ленинском проспекте в честь героев-моряков, погибших во время Великой Отечественной войны. Сейчас на сайте «Активный гражданин» проходит интернет голосование. Всего калининградцам предложено 5 вариантов названий сквера, который появится рядом с Домом культуры моряков.
Михаил Черенков, председатель Калининградского Регионального Отделения Всероссийского Общества Охраны Памятников Истории и Культуры:
— В боях в Великой Отечественной войны погибло свыше 400 тысяч моряков Балтийского флота. В дальнейшем в этом сквере можно было бы поставить и памятник. Мы обращаемся ко всем жителям Калининградской области поддержать нашу инициативу и вписывать этот вариант названия «героев-моряков», чтобы он набрал наибольшее количество голосов.
К этой инициативе присоединятся и наша телерадиокомпания. Голосование проходит и на нашем сайте vesti-kaliningrad.ru.
Чтобы предложить этот вариант названия на сайте «Активный гражданин», необходимо в графе «Свой вариант» вписать «Сквер героев-моряков». Голосование завершится 17 мая.
При благоустройстве сквера многие технологии были использованы в Калининграде впервые: заливка цветного бетона, высаживание зрелых деревьев. Он будет передан Музею изобразительных искусств и станет частью проекта «Музейный квартал». Завершение работ планируется в мае этого года.
Примечание: когда опрос включен в запись, пожалуйста
Вести Калининград: последние новости
В честь Дня Победы ветераны получат по 10 тысяч рублей В Калининградской области стартовал автопробег по местам боевой славы Работники и ветераны прокуратуры Балтфлота вышли на митинг
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД РФ бьет тревогу из-за Косово331
«Это война»: Эксперт о крушении «Аллигатора»491
Скрытая функция «ВКонтакте» возмутила россиян30
Поклонская отреагировала на свое «скучающее» фото230
Погода — ураган: каким будет лето7
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
Путин обратился к депутатам с призывом
Политика
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:37
Google назвал лидеров Евровидения
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение