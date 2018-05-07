«15 месяцев жили пещерной жизнью». Отрывки из курских газет в годы войны

Курской области в годы военного лихолетья издавалась газета «Курская правда» . В годы войны она выходила она с перерывом. 3 ноября 1941 года после упорных боев наши войска оставили город. Начался период немецко-фашистской оккупации, продолжавшийся 15 месяцев. В это время немцы занимались идеологической обработкой населения в том числе и через собственное СМИ, издаваемое на русском языке — газету «Новый путь» (позже «Курские известия»). В 1943 году на освобожденной земле вновь зазвучало истинно родное слово.

«Курская правда»

22 июня 1941 года

Войны в Африке и бассейне средиземного моря

Военные действия в Африке и Средиземноморском бассейне отражают всю сложность нынешней войны, отражают то глубокое переплетение империалистических противоречий, с которым связано развитие войны. Нет сомнения, что неизбежно предстоящая интенсификация борьбы за весь бассейн Средиземного моря окажет большое влияние на общие перспективы той грандиозной борьбы за передел мира и колоний, какой является империалистическая война.

Я. Викторов

19 марта 1943 года

Немец (Отрывок из дневника первого секретаря тайной полевой полиции Фридриха Шмидта)

2 марта

Мне не по себе. Внезапно у меня начался понос. Я вынужден лежать.

17 марта

… Был у доктора. Он констатировал душевную депрессию. Против запора он дал мне пилюли, а против зуда мазь.

19 марта 1943 года

Рабы работали на заводе, жили в лагере. В день давали по 200 граммов хлеба и литр баланды. Охраняли лагерь эсэсовцы. За малейшую «провинность» они избивали русских. Многих покалечили. Из 800 за пять месяцев 250 умерли — от голода, от болезней, от побоев.

25 апреля 1943 года

Сорок пять расстрелянных на Солянке

Убегая, звери заметают следы. Так поступали и немцы. Они сделали все, чтобы никто не узнал об этом злодеянии. Глухой ночью вывезли они свои жертвы за город. Выбрали место — островок на Солянке, ежегодно заливаемый водой. Надеялись: придет весна, вода унесет трупы расстрелянных.

Пришла весна, но не вышла вода из Сейма, не залила островок. Мы видим погибших так, как они прощались с жизнью. Их сорок пять. Подростки, старики, женщины…

Г. Радов

10 января 1945 года

От земляков с фронта

Танк «Курская правда» бьет немцев

Газета, присылаемая редакцией, зачитывается до дыр. Бойцы читают её перед боем и на отдыхе, разбирают каждую статью, заметку. А наш местный поэт Миша Царев написал на своем танке «Курская правда», а под надписью — своё стихотворение, призывающее драться с немцами по-курски, по-гвардейски. Танк «Курская правда» бьет немцев. Надпись на танке напоминает нам о родной области, о долге перед земляками.

5 марта 1943 года

«Новый порядок» в Курске

До прихода немцев в Курске было 140 тысяч жителей. При немцах осталось 90 тысяч. Около двух тысяч немцы убили, девять тысяч отправили в Германию . Свыше 10 тысяч умерли от эпидемии.

Пятнадцать месяцев куряне жили пещерной жизнью. Зимой было запрещено ходить по улицам после пяти часов по полудни, летом — после семи часов. Люди сидели в темных домах. А под окнами горланили пьяные немцы.

23 февраля 1945 года

Письмо отцу

Я скоро вернусь домой

Село Становое, Тимского района, Е. Арцыбашеву

Далеко, далеко нахожусь я от тебя, дорогой отец, на вражеской земле. Достань из своего ящика, который стоит у тебя на полочке, мои письма 1943 и 1944 годов, и ты увидишь в них боевой путь сына своего. Курск, Льгов Сумы , Киев, Тарнополь. В Тарнополе я был тяжело ранен и оттуда отправлен в госпиталь. Теперь, отец, я снова сражаюсь с врагом и это письмо пишу тебе из Восточной Пруссии.

Я рад, как и ты, что наша священная земля освобождена. По ней не ходит и не будет больше ходить немец-грабитель, немец-палач. Никогда паршивому фрицу не придется пить воду из Днепра, Буга, Березины… Никогда!

Мы идем в глубь Германии. Мы идем ради отмщения за горе русских людей. Мы идем проучить немецких злодеев по-нашему, по-русски!

В Берлине наша остановка. Через него, и только через него, лежит путь к миру, на родину, в свои любимые края.

Помню, отец, твои слова, сказанные, когда я отъезжал на фронт:

«У немца спесь большая. Сбей, мой сын, ему эту спесь. Покажи свою удаль, да чтоб ему, немцу окаянному, навеки были заказаны дороги на Русь-матушку».

Сыном своим ты можешь городиться. Я не уронил чести русского солдата. Об этом говорят недавно полученный мной второй орден «Красной звезды» и боевая медаль.

Сейчас мы ведем ожесточенные бои. Но победа близка. Я скоро вернусь домой, вернусь с победой!

Твой сын Н. Арцыбашев

7 марта 1945 года

Проклятая, презренная страна (Письмо из Германии)

Встретил я в одном доме молоденькую девушку-украинку из Чернигова . Настей зовут.

«Мы жили, — рассказала она мне, — здесь, на каторге, хуже скота. Сделаешь что-нибудь не так — пинка получишь. Редко проходил день, чтобы проклятая немка рукам своим волю не давала».

11 марта 1945 года

Международный обзор

Геббельс в своей последней речи по радио сравнивает положение Германии с положением собирающего остатки сил бегуна в марафонском беге и по-прежнему призывает немцев напрячь последние силы, чтоб «выстоять». Между тем внутренняя обстановка в Германии не дает гитлеровским заправилам никаких надежд на то, что им удастся «выстоять».

Г. Беспалов

10 мая 1945 года

Всенародное тожество (В городах нашей области)

Весь город с утра пришел в движение. Радостно ликование принарядившихся по-праздничному улиц. От одного к другому передается крылатое слово: «Победа!»

На городской площади утром состоялся торжественный митинг. В нем участвовало около пяти тысяч жителей города и колхозников из близлежащих деревень.

Герой Советского Союза — тов. Сухих поздравил трудящихся Рыльска с долгожданным днем победы над немецко-фашистскими захватчиками.

Участники митинга послали письмо товарищу Сталину.

Первый день после войны

… Раньше, когда мы представляли себе этот день, он вставал перед нами в ослепительно-розовых отблесках солнца. Казалось, что взор утонет в прозрачной синеве безоблачного неба. Но все вышло совсем не так. Над городом не спеша подымалось серое, влажное утро. Зябко дрожали на холодном ветру бледно-зеленые сережки ракит. Но как давно не было так шумно на улицах. Что-то затаенное, сберегаемое в самых тайниках души вдруг встало, поднялось и зажглось в посветлевших глазах людей. И глаза стали мягче, ласковее и нежнее.

Л. Шелест

«Курские известия» (Kursker Nachricheten)

3 июня 1942 года

Сообщения Германского верховного командования с Восточного фронта:

Советы потеряли 610 самолетов, из которых 496 были сбиты в воздушных боях, 74 — зенитной артиллерией, 14 сухопутными войсками, остальные уничтожены на земле.

1 ноября 1942 года

По случаю годовщины освобождения немецкой армией города Курска от большевиков в кинотеатре «Новый мир» состоится празднество (в пн 2 ноября в 14 ч). Кроме того в этот день гражданское население получит горячую пищу. Подробности об этом будут объявлены населению. 2 ноября считается для гражданского населения праздничным днем.

8 ноября 1942 года

Немецкое искусство во время войны

В лице Адольфа Гитлера немецкое искусство нашло сильного покровителя. В Мюнхене, в построенном по воле фюрера доме немецкого искусства и в этом году была открыта ежегодная большая выставка с произведениями художников всей Германии.