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Что нового ожидает туристов в Казани?
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Что нового ожидает туристов в Казани? 

АиФ Казань 2 часа назад
Фото: АиФ Казань
В Казани 12 мая открывают летний туристический сезон. Чем привлекать гостей будем?
Начало летнего туристического сезона 12 мая отметят фестивалем «Вкусная Казань» и масштабным квестом на историческую тему «Ай да Казань!», рассказала директор комитета по развитию туризма исполкома Казани Дарья Санникова.
Появился новый маршрут двух­этажного экскурсионного автобуса — он теперь заезжает к Чаше, Дворцу водных видов спорта и стадиону «Казань Арена». На улицах города появились велорикши, управляющие трёхколёсными каретами с электромотором, во время прогулки гостям предлагают сделать фотографии в национальном костюме.
В июне снова встанет на рельсы ретротрамвай — он прокатит пассажиров по историческому центру. Для гостей города теперь работает круглосуточная справочная линия по тел. 8 (800) 350-27-71.
Кстати, в первомайские праздники Казанский кремль посетили 70 443 туриста, это в 1,5 раза больше, чем в 2017-м. А осенью в городе рассчитывают встретить 3-миллионного туриста.
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