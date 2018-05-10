Что нового ожидает туристов в Казани?

Казани 12 мая открывают летний туристический сезон. Чем привлекать гостей будем?

Начало летнего туристического сезона 12 мая отметят фестивалем «Вкусная Казань» и масштабным квестом на историческую тему «Ай да Казань!», рассказала директор комитета по развитию туризма исполкома Казани Дарья Санникова

Появился новый маршрут двух­этажного экскурсионного автобуса — он теперь заезжает к Чаше, Дворцу водных видов спорта и стадиону «Казань Арена». На улицах города появились велорикши, управляющие трёхколёсными каретами с электромотором, во время прогулки гостям предлагают сделать фотографии в национальном костюме.

В июне снова встанет на рельсы ретротрамвай — он прокатит пассажиров по историческому центру. Для гостей города теперь работает круглосуточная справочная линия по тел. 8 (800) 350-27-71.

Кстати, в первомайские праздники Казанский кремль посетили 70 443 туриста, это в 1,5 раза больше, чем в 2017-м. А осенью в городе рассчитывают встретить 3-миллионного туриста.