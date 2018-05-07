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На Цементном заводе в Красноярске взорвут ещё одну трубу
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На Цементном заводе в Красноярске взорвут ещё одну трубу 

АиФ Красноярск 26 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
Демонтаж дымовой трубы на Цементном заводе в Красноярске пройдёт 8 мая, сообщили в городской администрации.
Взрыв произойдет с 15 до 16 часов. Взрывные работы проводит подрядная организация ООО «Союзвзрывпром».
Планируется перекрытие проезжей части улицы Краснопресненская вдоль периметра предприятия.
Кроме того, с 14 до 16 часов 8 мая взрывные работы будут производиться на карьере «Чёрный мыс» ООО «Красноярский цемент». Опасная зона по разлёту кусков породы — 550 метров.
Значение звуковых сигналов в зоне проведения работ: — «предупредительный» — один продолжительный сигнал сиреной — по этому сигналу вводится опасная зона; — «боевой» — два продолжительных сигнала сиреной — перед взрывом; — «отбой» — три коротких сигнала сиреной — после окончания проведения взрывных работ и осмотра места взрыва.
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