На Цементном заводе в Красноярске взорвут ещё одну трубу

Демонтаж дымовой трубы на Цементном заводе в Красноярске пройдёт 8 мая, сообщили в городской администрации.

Взрыв произойдет с 15 до 16 часов. Взрывные работы проводит подрядная организация ООО «Союзвзрывпром».

Планируется перекрытие проезжей части улицы Краснопресненская вдоль периметра предприятия.

Кроме того, с 14 до 16 часов 8 мая взрывные работы будут производиться на карьере «Чёрный мыс» ООО «Красноярский цемент». Опасная зона по разлёту кусков породы — 550 метров.

Значение звуковых сигналов в зоне проведения работ: — «предупредительный» — один продолжительный сигнал сиреной — по этому сигналу вводится опасная зона; — «боевой» — два продолжительных сигнала сиреной — перед взрывом; — «отбой» — три коротких сигнала сиреной — после окончания проведения взрывных работ и осмотра места взрыва.