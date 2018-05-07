Мэрия Красноярска предупредила жителей о плановых взрывах

8 мая в Красноярске будут проводиться плановые взрывные работы на промышленных предприятиях, сообщили в администрации города. Жителей просят быть осторожными и внимательными.

Путем взрыва будут демонтировать дымовую трубу на ООО «Красноярский цемент». В связи с этим с 15:00 до 16:00 проезжую часть вдоль периметра предприятия перекроют для проезда.

С 14:00 до 16:00 взрывать будут и на карьере «Черный мыс». Специалисты предупреждают, что куски горной породы могут разлетаться на расстояние больше 500 метров.