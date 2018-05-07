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Мэрия Красноярска предупредила жителей о плановых взрывах
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Мэрия Красноярска предупредила жителей о плановых взрывах 

360tv.ru 1 час назад
8 мая в Красноярске будут проводиться плановые взрывные работы на промышленных предприятиях, сообщили в администрации города. Жителей просят быть осторожными и внимательными.
Путем взрыва будут демонтировать дымовую трубу на ООО «Красноярский цемент». В связи с этим с 15:00 до 16:00 проезжую часть вдоль периметра предприятия перекроют для проезда.
С 14:00 до 16:00 взрывать будут и на карьере «Черный мыс». Специалисты предупреждают, что куски горной породы могут разлетаться на расстояние больше 500 метров.
Группа подростков устроила взрыв в парке города Мелитополь (Украина). В результате подрыва упало дерево, никто не пострадал.
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