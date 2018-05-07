Студенты-радийщики отмыли памятник Попову, а вечером устроят традиционное шествие

День радио в Екатеринбурге начали отмечать сотрудники радиостанций и радиофаковцы Уральского федерального университета. Несмотря на дождь, с утра студенты взялись за тряпки и смыли пыль и грязь с памятника изобретателю радио Попову. Этой традиции уже много лет, так же как и традиции ночного шествия.

В половине девятого вечера студенты и выпускники-радиофаковцы соберутся на площади УрФУ (проспект Ленина — между улицами Гагарина и Мира) и направятся по Ленина к памятнику Попову.

На этот раз путь радийщиков будет частично пересекаться с маршрутом генеральной репетиции военного парада. Однако, как сообщили в пресс-службе вуза, на шествии это никак не отразится.

— Шествие не помешает репетиции парада, так как мы разведены по времени — в этом году специально начинаем раньше, чтобы не помешать подготовке к 9 Мая. Шествие полностью согласовано с городскими властями, — прокомментировал директор Института радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ Сергей Шабунин.

Завершит шествие традиционный концерт у памятника. Однако тем, кто задумал поучаствовать, нужно учитывать, что выбраться из центра города этим вечером будет не так уж просто.

Какие улицы будут закрыты для транспорта и пешеходов, смотрите на нашей схеме.