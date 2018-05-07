Сколько попыток предпринимали советские войска для прорыва блокады Ленинграда

После того, как 8 сентября 1941 года немецкие и финские войска блокировали все сухопутные пути к Ленинграду , советское командование неоднократно предпринимало попытки прорвать это кольцо и обеспечить снабжение осаждённого города.

1941 год Ещё до того, как замкнулось немецкое кольцо окружение вокруг Ленинграда, советская Ставка ВГК поставила задачу 54-й отдельной армии перейти в наступление южнее Ладожского озера в направлении на станцию Мга и восстановить железнодорожное сообщение Ленинграда с «Большой землёй». Пока армия сосредотачивалась, немцы успели захватить Шлиссельбург . Задача армии теперь состояла в том, чтобы прорвать блокаду Ленинграда. 10 сентября началось наступление. В первые два дня части 54-й армии добились некоторых тактических успехов, но уже 12 сентября немцы нанесли мощные контрудары и отбросили её почти на исходные позиции. В последующие дни 54-я армия, побуждаемая Ставкой и командующим Ленинградским фронтом Г. К. Жуковым, неоднократно возобновляла атаки. Несколько раз менялось направление главного удара (на Шлиссельбург, затем на Синявино ). Но существенного продвижения не было. 24 сентября Ставка возложила на командующего 54-й армией маршала Г. И. Кулика личную ответственность за успех операции. Но уже 26 сентября операцию пришлось прекратить. Кулик был отставлен с должности. Командующий Ленинградским фронтом Жуков считал, что не может наступать достаточными силами навстречу Кулику, так как боялся ослабить силы фронта, непосредственно защищавшие Ленинград. Тем не менее, он попытался ограниченными силами пробить брешь в немецкой обороне. Части войск Невской оперативной группы (НОГ) удалось ценою больших потерь захватить и удержать маленький плацдарм на берегу Невы в районе Московской Дубровки, известный в дальнейшем как «Невский пятачок». [С-BLOCK] В октябре 1941 года была предпринята новая попытка прорвать блокаду Ленинграда. Она велась в основном теми же соединениями и в тех же направлениях. Несмотря на то, что ещё 16 октября немцы восточнее реки Волхов перешли в наступление на Тихвин , 20 октября советские войска начали Вторую Синявинскую операцию 1941 года. Упорные атаки, не приводившие к заметным успехам, продолжались здесь: на участке 54-й армии — до 9 ноября, на участке 55-й армии Ленинградского фронта — до конца ноября, на участке НОГ — до конца декабря. Особенно ожесточённые атаки предпринимались с «Невского пятачка», где за 43 дня состоялось 79 атак. Общие потери советских войск во всех этих боях составили около 100 тысяч человек, в том числе примерно 40 тысяч убитыми. Вся 18-я немецкая армия потеряла за это время убитыми около 13 тысяч, считая Тихвинскую операцию и бои на подступах к Ленинграду (то есть в районе Мги и Синявино — вряд ли больше половины этого числа).

1942 год В декабре 1941 года войска Волховского фронта ликвидировали вклинение немцев под Тихвином и отбросили противника назад за реку Волхов. В январе 1942 года советские войска предприняли общее наступление на многих участках фронта. Задачей под Ленинградом было поставлено окружение и разгром 18-й немецкой армии к югу от Ленинграда. Войска Ленинградского и Волховского фронтов должны были нанести удары по сходящимся направлениям навстречу друг другу. 7 января армии Волховского фронта под командованием генерала армии К. А. Мерецкова начали наступление, но только 13 января, после повторных попыток, им удалось форсировать Волхов севернее Новгорода, в районе Мясного Бора. В прорыв была введена 2-я ударная армия, которая в течение января и февраля вбила в оборону противника клин глубиной 60 км. Передовые части армии подошли к Любани. Им оставалось пройти до соединения с войсками Ленинградского фронта ещё такое же расстояние. Но успехи советских войск были локализованы действиями немцев. Соседи 2-й ударной армии не сумели добиться успехов на своих участках. Также не смог перейти во встречное наступление Ленинградский фронт. Немцы удерживали узлы дорог. Коридор, связывавший 2-ю ударную армию с прочими частями фронта, оставался очень узким. В конце марта немцам удалось его перерезать. Все попытки советских войск восстановить сухопутную связь со 2-й ударной армией не принесли успеха. В июле 1942 года она погибла в окружении. [С-BLOCK] Летом 1942 года советское командование предприняло в районе Мги и Синявина, где происходили наступления осенью 1941 года, операцию с ограниченной целью — пробить коридор для связи с Ленинградом. Наступление Ленинградского фронта под командованием генерала армии Л. А. Говорова началось 19 августа, но не привело к успеху. Однако оно имело лишь отвлекающий характер. 27 августа в наступление перешли войска Волховского фронта. Им удалось пройти половину расстояния, отделявшего их от ленинградцев, но в конце сентября немцы нанесли контрудар под основание выступа вклинившихся советских войск и к 10 октября восстановили исходное положение. Советские войска в ходе этой операции потеряли от 130 до 160 тысяч солдат и офицеров, немцы — до 35 тысяч. Считается, однако, что Синявинская операция 1942 года сорвала немецкую операцию с целью овладения Ленинградом.

1943 год Совместная операция Ленинградского и Волховского фронтов «Искра» (12-30 января 1943 года), координировавшаяся Г. К. Жуковым (получившим в ходе неё звание маршала), привела 18 января к пробитию узкого (8 км) коридора, связавшего Ленинград с «Большой землёй». Все попытки его расширить успеха не имели. Эта операция подробно освещена в литературе. С 22 июля по 22 августа 1943 года советские войска предприняли Мгинскую наступательную операцию, целью которой было расширить коридор для связи с Ленинградом и восстановить сообщение с ним по железной дороге. Длившиеся целый месяц атаки привели лишь к незначительным вклинениям советских войск в оборону противника. Наши общие потери в этой операции составили 80 тысяч, немецкие — 49 тысяч.

1944 год Начавшаяся 14 января 1944 года Ленинградско-Новгородская наступательная операция Ленинградского и Волховского фронтов привела к разгрому 18-й немецкой армии и окончательному снятию осады Ленинграда. Противник был отброшен на 200-250 км. 27 января 1944 года считается днём освобождения Ленинграда от длившейся 900 дней блокады. Таким образом, в течение 1941-1944 гг. советские войска предприняли в общей сложности семь наступательных операций в масштабе фронта и объединений фронтов (из них только две оказались успешными) с целью снять блокаду Ленинграда. Это показывает, что освобождение города на Неве неизменно являлось одной из главных стратегических задач советского командования, и для её выполнения делалось всё, что было в его силах.