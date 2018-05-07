7 и 8 мая на улицах Перми будут раздавать георгиевские ленточки

7 мая, молодые активисты филиала «ПМУ» АО « ОХК «УРАЛХИМ» Перми будут раздавать в Перми «георгиевские ленточки». Таким образом предприятие в очередной раз присоединится к всероссийской акции, традиционно проходящей по всей стране в преддверии Дня Победы.

Ленточки будут раздавать два дня — 7 и 8 мая с 17 часов в самых многолюдных местах города: около ЦУМа , на пересечении улиц Ленина и Попова, на площади Дружбы рядом с памятником Н. Г. Славянову, у ДК им. Ю. А. Гагарина, на Стахановской, в микрорайоне Парковый (у ТЦ «Земляника»), в микрорайоне Садовый на перекрестке улиц Уинская и Юрша и у кинотеатра «Экран» в Закамске.

Как и в предыдущие годы помогать активистам «ПМУ» в проведении акции будут учащиеся подшефных учебных заведений — Краевого индустриального техникума, школы №132 и Пермского химико-технологического техникума.

«Для нашего предприятия, как и для всего холдинга «УРАЛХИМ», участие в акции «Георгиевская ленточка» стало доброй традицией. Очень здорово, что наши подшефные учебные заведения всегда с энтузиазмом поддерживают эту инициативу. Учащиеся школы №132 и Краевого индустриального техникума уже не первый год выходят на улицы, чтобы подарить людям эти символы Победы и, тем самым, отдать дань памяти. В этом году к ним присоединятся студенты Пермского химико-технологического техникума, которые будут раздавать ленточки в Закамске», — рассказывает ведущий специалист отдела профессиональной подготовки и развития персонала филиала «ПМУ», член Совета молодёжи «ПМУ» Гульсина Белоконь.

Все предприятия холдинга поддерживают акцию «Георгиевская ленточка». В этом году в Перми и Березниках планируется раздать 40 тысяч лент.

Впервые «георгиевские ленточки» появились на улицах российских городов в 2005 году, в канун шестидесятилетия Победы в Великой Отечественной войне. Акция была призвана объединить всех граждан независимо от возраста и социального статуса, чтобы с благодарностью вспомнить тех, кто, не жалея жизни, приближал конец войны. Всего за годы существования акции по миру разошлось уже более 115 миллионов черно-оранжевых ленточек.