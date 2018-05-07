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Китайский путешественник на коне прискакал в Ростовскую область
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Китайский путешественник на коне прискакал в Ростовскую область 

Деловое сообщество 1 час назад
В Ростовскую область прискакал конный китайский путешественник Цзин Ли. Свой путь он начал месяц назад из Карачаево-Черкесской республики, он планирует его закончить осенью в Мурманске. Именно из Карачаево-Черкессии родом скакун Джамал, который везет китайца.
Мужчина родился в Китае, однако уже более трех десятков лет живет в Москве и имеет российское гражданство. Здесь же в России он встретил свою жену.
Все свободное время он посвящает дальним конным походам. Впервые он отправился в него в 1993 году, однако тогда он преодолел всего 200 километров. В 2007 году он отправился из российской столицы в Пекин, чтобы успеть к началу Олимпиады. В рамках нынешнего путешествия Цзин Ли посетит восемь городов — помимо Ростова, это Сочи, Волгоград, Саратов, Самара, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Мурманск. В дорогу он взял лишь необходимое: легкую компактную палатку, небольшой мешок с едой для себя и коня, воду. В течение дня они проходят 40 километров и каждый час останавливаются, чтобы отдохнуть. В планах у мужчины — проехать по городам, в которых протекает река Волга.
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