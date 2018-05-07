Губернатор заявил об упущенных возможностях в приманивании инвесторов в Костромскую область

Губернатор Сергей Ситников считает, что потенциал региона по привлечению инвесторов использовался в последние годы не так, как надо, узнал KOSTROMA.TODAY. Об этом он заявил на оперативном совещании в областной администрации.

«Область входит в ТОП-20 регионов национального инвестиционного рейтинга. Но этот потенциал развития не был использован в полной мере. Полученных результатов крайне недостаточно», — отметил глава региона.

Он отметил, что надо «наверстать упущенные возможности», и в течение года увеличить инвестиционные вложения в экономику Костромской области минимум в 1,5-2 раза.

Как говорится в инвестиционном паспорте Костромской области, в регионе есть около 400 свободных инвестиционных площадок.