Губернатор заявил об упущенных возможностях в приманивании инвесторов в Костромскую область 

Губернатор Сергей Ситников считает, что потенциал региона по привлечению инвесторов использовался в последние годы не так, как надо, узнал KOSTROMA.TODAY. Об этом он заявил на оперативном совещании в областной администрации.
«Область входит в ТОП-20 регионов национального инвестиционного рейтинга. Но этот потенциал развития не был использован в полной мере. Полученных результатов крайне недостаточно», — отметил глава региона.
Он отметил, что надо «наверстать упущенные возможности», и в течение года увеличить инвестиционные вложения в экономику Костромской области минимум в 1,5-2 раза.
Как говорится в инвестиционном паспорте Костромской области, в регионе есть около 400 свободных инвестиционных площадок.
Напомним, в конце апреля стало известно, что администрацию покинул заместитель губернатора по привлечению инвестиций Павел Алексеев. Работой с инвесторами теперь будет заниматься Юрий Маков.