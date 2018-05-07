Пакистан создаст девять промышленных зон в рамках Китайско-пакистанского экономического коридора — министр планирования, развития и реформ А. Икбал

Исламабад , 7 мая / Синьхуа / — Китайско-пакистанский экономический коридор /КПЭК/ превратил сильные политические отношения между двумя странами в глубокие экономические связи. Об этом в воскресенье заявил министр планирования, развития и реформ Пакистана Ахсан Икбал.

В интервью государственному радио Пакистана в Лахоре А. Икбал сообщил, что в течение ближайших двух-трех лет в рамках КПЭК по всей стране будут созданы девять промышленных зон, что в свою очередь создаст широкие возможности для трудоустройства.

По его словам, в Сахивале провинции Пенджаб и порту Касим в юго-восточном городе Карачи были завершены угольные энергетические проекты общей мощностью 1320 МВт. В Бахавалпуре в южной части Пенджаба в рамках КПЭК также был введен в эксплуатацию проект в сфере солнечной энергетики мощностью 300 МВт.

А. Икбал отметил, что действующее правительство использует запасы угля в Тхаре, которые могут стать основным источником электроснабжения для этой южноазиатской страны в течение следующих четырехсот лет.

Министр сообщил, что дорожная сеть между южными городами Кветта и Гвадар была отремонтирована, что сократило время в пути между двумя городами до восьми часов. По его словам, реконструкция Каракорумского шоссе и проект продления трех автомагистралей будут завершены к концу текущего года.

В заключение он сообщил о начале работы над рядом железнодорожных проектов в рамках КПЭК. —0—