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Пакистан создаст девять промышленных зон в рамках Китайско-пакистанского экономического коридора — министр планирования, развития и реформ А. Икбал
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Пакистан создаст девять промышленных зон в рамках Китайско-пакистанского экономического коридора — министр планирования, развития и реформ А. Икбал 

ИА Синьхуа 1 час назад
Исламабад, 7 мая /Синьхуа/ — Китайско-пакистанский экономический коридор /КПЭК/ превратил сильные политические отношения между двумя странами в глубокие экономические связи. Об этом в воскресенье заявил министр планирования, развития и реформ Пакистана Ахсан Икбал.
В интервью государственному радио Пакистана в Лахоре А. Икбал сообщил, что в течение ближайших двух-трех лет в рамках КПЭК по всей стране будут созданы девять промышленных зон, что в свою очередь создаст широкие возможности для трудоустройства.
По его словам, в Сахивале провинции Пенджаб и порту Касим в юго-восточном городе Карачи были завершены угольные энергетические проекты общей мощностью 1320 МВт. В Бахавалпуре в южной части Пенджаба в рамках КПЭК также был введен в эксплуатацию проект в сфере солнечной энергетики мощностью 300 МВт.
А. Икбал отметил, что действующее правительство использует запасы угля в Тхаре, которые могут стать основным источником электроснабжения для этой южноазиатской страны в течение следующих четырехсот лет.
Министр сообщил, что дорожная сеть между южными городами Кветта и Гвадар была отремонтирована, что сократило время в пути между двумя городами до восьми часов. По его словам, реконструкция Каракорумского шоссе и проект продления трех автомагистралей будут завершены к концу текущего года.
В заключение он сообщил о начале работы над рядом железнодорожных проектов в рамках КПЭК. —0—
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