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В Перми пройдет городской краеведческий диктант. Где его написать?
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В Перми пройдет городской краеведческий диктант. Где его написать? 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
15 мая в Перми пройдет третий городской краеведческий диктант. В этом году тема диктанта приурочена к 295-летию города.
Краеведческий диктант представляет собой тест из 25 вопросов. Все вопросы разделены на три блока, каждый из которых посвящен отдельной теме из истории Перми. Первый раздел «Пермь изначальная» посвящен возникновению города, второй раздел «Имена в истории Перми» связан со знаменитыми пермяками, третий раздел «Мой район» содержит задания о каждом районе в зависимости от местоположения площадки написания диктанта.
— Все желающие могут получить бланки с заданиями в ближайшей библиотеке, — сообщают организаторы.
Написать диктант можно будет 15 мая в семи городских библиотеках. После написания диктанта все желающие смогут получить электронный сертификат. Адреса библиотек смотрите в нашей интерактивной карте:
Ранее в Перми прошла акция «Тотальный диктант».
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