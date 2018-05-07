Сотрудники «Концессии водоснабжения — Саратов» приняли участие в субботнике

Саратове продолжается масштабная уборка улиц, парков, дворов и скверов. В мероприятиях по благоустройству принял участие и коллектив компании «Концессии водоснабжения — Саратов». Сотрудники ООО «КВС» очистили от прошлогодней листвы и мусора улицу им. Пушкина.

Напомним, в ноябре 2017 года заключено концессионное соглашение между администрацией муниципального образования «Город Саратов» и ООО «Концессии водоснабжения — Саратов», по которому только в первые три года объем инвестиций составит 6,2 млрд руб. Реализация концессионного соглашения строится на системе государственно-частного партнерства в целях улучшения качества поставляемых услуг населению города. Срок концессионного соглашения — 28 лет. Реализуемая финансовая модель проекта предполагает привлечение средств институциональных инвесторов — негосударственных пенсионных фондов — через механизм концессионных облигаций.