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Сотрудники «Концессии водоснабжения — Саратов» приняли участие в субботнике
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Сотрудники «Концессии водоснабжения — Саратов» приняли участие в субботнике 

АиФ 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
В Саратове продолжается масштабная уборка улиц, парков, дворов и скверов. В мероприятиях по благоустройству принял участие и коллектив компании «Концессии водоснабжения — Саратов». Сотрудники ООО «КВС» очистили от прошлогодней листвы и мусора улицу им. Пушкина.
Напомним, в ноябре 2017 года заключено концессионное соглашение между администрацией муниципального образования «Город Саратов» и ООО «Концессии водоснабжения — Саратов», по которому только в первые три года объем инвестиций составит 6,2 млрд руб. Реализация концессионного соглашения строится на системе государственно-частного партнерства в целях улучшения качества поставляемых услуг населению города. Срок концессионного соглашения — 28 лет. Реализуемая финансовая модель проекта предполагает привлечение средств институциональных инвесторов — негосударственных пенсионных фондов — через механизм концессионных облигаций.
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