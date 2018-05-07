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Евгений Куйвашев поздравил радиожурналистов и работников связи, ветеранов отрасли с профессиональным праздником — Днём радио
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Евгений Куйвашев поздравил радиожурналистов и работников связи, ветеранов отрасли с профессиональным праздником — Днём радио 

Информационный портал Свердловской области 1 час назад
Этот праздник объединяет журналистов, связистов, учёных, инженеров, техников, — всех тех, чьи профессии связаны с изобретением нашего выдающегося земляка Александра Степановича Попова. 7 мая 1895 года на заседании Русского физико-химического общества он продемонстрировал первую в мире беспроводную приемо-передающую систему — изобретение, которое дало старт развитию целого направления информационно-телекоммуникационных технологий, определяющего современный технологический уклад.
Как подчеркнул глава региона, отрасль связи играет важнейшую роль в современной экономике, оказывает мощное влияние на развитие всех других отраслей. Повседневную жизнь сегодня невозможно представить без радио, телевидения, мобильной связи, Интернета, и тех преимуществ, которые они обеспечивают.
Свердловская область занимает лидерские позиции по развитию отрасли связи в стране. Это обусловлено крепкими традициями образования, высоким уровнем подготовки радиотехнических кадров. Мы также гордимся высоким уровнем развития журналистики в регионе, о чем свидетельствует количество и качество региональных радиовещательных компаний.
Евгений Куйвашев поблагодарил всех связистов, работников радиокомпаний, учёных, инженеров, техников за добросовестный труд, профессионализм и весомый вклад в социально-экономическое развитие региона.
Он пожелал им крепкого здоровья, творческого вдохновения, хорошего настроения и дальнейших успехов в ответственной работе на благо России и Свердловской области.
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