Евгений Куйвашев поздравил радиожурналистов и работников связи, ветеранов отрасли с профессиональным праздником — Днём радио

Этот праздник объединяет журналистов, связистов, учёных, инженеров, техников, — всех тех, чьи профессии связаны с изобретением нашего выдающегося земляка Александра Степановича Попова . 7 мая 1895 года на заседании Русского физико-химического общества он продемонстрировал первую в мире беспроводную приемо-передающую систему — изобретение, которое дало старт развитию целого направления информационно-телекоммуникационных технологий, определяющего современный технологический уклад.

Как подчеркнул глава региона, отрасль связи играет важнейшую роль в современной экономике, оказывает мощное влияние на развитие всех других отраслей. Повседневную жизнь сегодня невозможно представить без радио, телевидения, мобильной связи, Интернета, и тех преимуществ, которые они обеспечивают.

Свердловская область занимает лидерские позиции по развитию отрасли связи в стране. Это обусловлено крепкими традициями образования, высоким уровнем подготовки радиотехнических кадров. Мы также гордимся высоким уровнем развития журналистики в регионе, о чем свидетельствует количество и качество региональных радиовещательных компаний.

Евгений Куйвашев поблагодарил всех связистов, работников радиокомпаний, учёных, инженеров, техников за добросовестный труд, профессионализм и весомый вклад в социально-экономическое развитие региона.