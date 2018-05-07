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Стабильность пошатнулась: Ярославскую область назвали менее устойчивой за последний месяц
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Стабильность пошатнулась: Ярославскую область назвали менее устойчивой за последний месяц 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Фонд «Петербургская политика» выпустил рейтинг устойчивости регионов России за апрель, в котором наша область попала число «середнячков».
Всего в рейтинге 6 вариантов: регионы с максимальной устойчивостью (свыше 8 баллов), высокой (7–7,9 балла), средней (6–6,9 балла), пониженной (5–5,9 балла) и слабой (ниже 5 баллов) устойчивостью. Ярославская область стоит в числе регионов со средней устойчивостью практически в конце списка — по оценкам экспертов, за месяц мы потеряли 0,2 балла устойчивости, получив 6,4 в итоге.
— Влияние на это оказал митинг против решения губернатора Ярославской области о ввозе столичного мусора на полигон «Скоково». Это событие попало в топ-30 по стране, — уточняют авторы рейтинга.
На показатели области также повлияли такие события, как вода с запахом навоза, которая потекла у жителей Ростова Великого, массовая остановка троллейбусов в Рыбинске из-за долгов, обрушение фасада Дома культуры в Переславле-Залесском, который месяц назад открылся после ремонта.
Среди позитивных событий эксперты отметили налоговые льготы для двигателестроительного комплекса «Сатурн», приезд к нам чешских делегатов и даже поездку губернатора Дмитрия Миронова в Белоруссию. И просто значимым событием назвали то, что экс-мэру Ярославля Евгению Урлашову могут скостить срок с 12,5 лет до 9 лет.
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