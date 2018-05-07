Жители Академического отпразднуют День Победы дважды

Жители Академического смогут отпраздновать День Победы дважды: в родном микрорайоне 8 мая и на общем торжестве в столице Урала 9 мая.

8 мая в микрорайоне Академический состоится высадка деревьев на аллеях у школ № 16,19 и 23. В 18-00 по улицам стартует колонна Бессмертного полка. Шествие пройдет по улицам Краснолесья, по аллее Веры, Надежды, Любви и по аллее Победы. Встать в строй жителям Академического можно не только с портретами воевавших предков, но и с фотографиями тружеников тыла. В финале шествия на стадионе школ № 16 и № 19 участников ждет концерт и шоу авиамоделирования.