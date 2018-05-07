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Жители Академического отпразднуют День Победы дважды
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Жители Академического отпразднуют День Победы дважды 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Жители Академического смогут отпраздновать День Победы дважды: в родном микрорайоне 8 мая и на общем торжестве в столице Урала 9 мая.
8 мая в микрорайоне Академический состоится высадка деревьев на аллеях у школ № 16,19 и 23. В 18-00 по улицам стартует колонна Бессмертного полка. Шествие пройдет по улицам Краснолесья, по аллее Веры, Надежды, Любви и по аллее Победы. Встать в строй жителям Академического можно не только с портретами воевавших предков, но и с фотографиями тружеников тыла. В финале шествия на стадионе школ № 16 и № 19 участников ждет концерт и шоу авиамоделирования.
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