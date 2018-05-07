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Алла Пугачева не скрывает морщины
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Алла Пугачева не скрывает морщины 

Клео.Ру 1 час назад
Фото: Клео.Ру
Алла Пугачева в последняя время увлеклась публикацией селфи в Insta, Накануне звезда опубликовала снимок на котором запечатлена с милой улыбкой и снабдила фото забавной надписью. Но даже этой мелочи хватило для того, чтобы в комментариях к посту разгорелись страсти.
На фотографии звезда запечатлена с кокетливой бейсболке, с челкой и улыбкой. «От радости сердечко тает, мой муж сегодня прилетает», — подписан снимок. Как уточняется, на прошлой неделе Максим Галкин находился на гастролях в Чехии и на на пост супруги ответил: «Спешу».
Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)
16 Апр 2018 в 6:49 PDT  Некоторые поклонники порадовались за гармонию пары, но многие принялись обсуждать морщинки Аллы Борисовны: «Алла Борисовна, миленькая, не фотографируйтесь близко, пожалуйста. Оставайтесь для нас КОРОЛЕВОЙ. Не надо показывать свой возраст. Вам будет вечно 20, 30,40», «Года не спрячешь. Бабушка старенькая», «Сдает примадонна наша».
Стоит напомнить, что в конце марта дива обратилась к хейтерам с просьбой оставить ее в покое: «Люди добрые. Я старею и достаточно резко. Организм дает сбой. Мне трудно дышать, трудно ходить, но я еще жива и должна жить ради маленьких детей. Желаю вам счастья и долгих лет жизни. Не старейте подольше ни душой, ни телом. Отправляйте свой яд и злобу на борьбу с проблемами в жизни более важными, чем мое старение и немощь. Я все равно в последние дни своей жизни буду думать о детях и о вас, которые своими аплодисментами делали мою жизнь насыщенной и прекрасной. Живем дальше».
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