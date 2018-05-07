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Ожидаются новые отставки российских губернаторов
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Ожидаются новые отставки российских губернаторов 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
В 2018 году в отставку могут уйти сразу несколько руководителей российских регионов. Такой прогноз дает фонд «Петербургская политика» в новом рейтинге социально-экономической устойчивости региона.
По данным экспертов, политическая ситуация на местах после президентских выборов отличается «накоплением и выплеском противоречий, требующих урегулирования», сообщает «Коммерсантъ». В числе ожидаемых мер — принятие Кремлем кадровых решений по ряду губернаторов.
Эксперты не исключают отставки Виктора Зимина (Хакасия), Романа Копина (Чукотка), Светланы Орловой (Владимирская область) и Владимира Печеного (Магаданская область), чьи полномочия истекают в сентябре. Среди губернаторов, сроки полномочий которых заканчиваются в 2019 году, называются Георгий Полтавченко (Санкт-Петербург), Александр Карлин (Алтайский край) и Егор Борисов (Якутия).
По мнению экспертов, досрочных отставок будет немного, поскольку плановые выборы глав 18 сентября пройдут сразу в 18 регионах. Однако не исключены замены из-за возможного ухода некоторых глав в правительство РФ, передает "Уралинформбюро".
"Есть регионы, где губернатора всегда можно поменять и есть за что, но пока руки не доходят и могут не дойти из-за большого числа выборов осенью", — заявил президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Он также добавил, что по губернаторам, чьи сроки полномочий истекают в этом году, администрации президента «надо решать в ближайшие дни, идти им на выборы осенью или выдвигать новые кандидатуры».
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