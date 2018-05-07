Ожидаются новые отставки российских губернаторов

В 2018 году в отставку могут уйти сразу несколько руководителей российских регионов. Такой прогноз дает фонд «Петербургская политика» в новом рейтинге социально-экономической устойчивости региона.

По данным экспертов, политическая ситуация на местах после президентских выборов отличается «накоплением и выплеском противоречий, требующих урегулирования», сообщает «Коммерсантъ». В числе ожидаемых мер — принятие Кремлем кадровых решений по ряду губернаторов.

По мнению экспертов, досрочных отставок будет немного, поскольку плановые выборы глав 18 сентября пройдут сразу в 18 регионах. Однако не исключены замены из-за возможного ухода некоторых глав в правительство РФ , передает "Уралинформбюро"