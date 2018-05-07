В Самарской области пройдет акция «Волга без сетей»

Акция «Волга без сетей» пройдет в три волны: 12 и 26 мая, а также 9 июня. Сбор участников на Саратовском водохранилище будет происходить на следующих водных объектах:

— река Самара — у Южного мостового перехода; — река Сок — у мостового перехода в устье реки; — река Криуша — у водораздела с рекой Чапаевка; — река Волга: а). Безенчукский затон у грузового причала; б). у железнодорожного моста через реку в районе с. Обшаровка; в). у речного вокзала Сызрани ; г). у базы рыбоохраны в Жигулевске ; — река Большой Кинель — у старого автомобильного моста СХИ — Кинель.

В районе Куйбышевского водохранилища сбор производится в трех точках:

— яхт-клуба «Дружба» ОАО «Куйбышев Азот»; — у замка «Гарибальди» в с. Хрящевка, — у с. Муранка на реке Уса.

К участию в акции приглашаются все желающие на своих плавсредствах. Старт — в 10 часов утра. По всем имеющимся вопросам обращаться в отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны Управления по тел. : 8-927-695-69-23, 8-846-951-32-63.