Дом в Москве проверили на взрывчатку из-за пенсионерки, сообщившей о планах неизвестных взорвать ее 9 мая

Медики работают с пожилой жительницей столицы, которая в День Победы разослала соседям записки о том, что ее квартиру планируют взорвать во время праздничного салюта. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

Утром 9 мая в полицию обратилась супружеская пара, проживающая в доме на ул. Лосевская. Заявители пояснили, что у них произошел разговор с 80-летней соседкой по дому. Пенсионерка пояснила, что ее «заказали» и теперь неизвестные хотят взорвать ее квартиру во время проведения праздничного салюта.

«Пожилая женщина написала записки о предстоящем взрыве и раскидала в почтовые ящики соседей по подъезду. На место выезжали 10 полицейских, в том числе руководство ОВД «Ярославский». Правоохранители обследовали дом и взрывчатки не обнаружили. Эвакуацию жильцов не проводили», — сказал источник.

Он добавил, что пенсионерке вызвали бригаду неотложной психиатрической помощи. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.