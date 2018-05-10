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Дом в Москве проверили на взрывчатку из-за пенсионерки, сообщившей о планах неизвестных взорвать ее 9 мая
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Дом в Москве проверили на взрывчатку из-за пенсионерки, сообщившей о планах неизвестных взорвать ее 9 мая 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Мир24
Медики работают с пожилой жительницей столицы, которая в День Победы разослала соседям записки о том, что ее квартиру планируют взорвать во время праздничного салюта. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
Утром 9 мая в полицию обратилась супружеская пара, проживающая в доме на ул. Лосевская. Заявители пояснили, что у них произошел разговор с 80-летней соседкой по дому. Пенсионерка пояснила, что ее «заказали» и теперь неизвестные хотят взорвать ее квартиру во время проведения праздничного салюта.
«Пожилая женщина написала записки о предстоящем взрыве и раскидала в почтовые ящики соседей по подъезду. На место выезжали 10 полицейских, в том числе руководство ОВД «Ярославский». Правоохранители обследовали дом и взрывчатки не обнаружили. Эвакуацию жильцов не проводили», — сказал источник.
Он добавил, что пенсионерке вызвали бригаду неотложной психиатрической помощи. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.
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