Производители и поставщики пожаловались на высокие штрафыи завышенные требования торговых сетей

Союзы производителей и поставщиков пожаловались в комиссию по применению Кодекса добросовестных практик (КДП) на завышенные требования торговых сетей к поставке заказанного товара и на штрафы за их нарушение. Данная комиссия регулирует отношения ритейла и поставщиков и решает спорные ситуации в соответствии с кодексом, который четыре года назад добровольно подписали все крупнейшие участники рынка, пишет газета

До сих пор комиссия рекомендовала сетям не штрафовать поставщиков, если в поставке не хватает не более 5% заказанного, и устанавливать штрафы за недопоставку в размере не более 15% от стоимости недопоставленного товара, напомнил изданию ответственный секретарь комиссии по применению КДП, гендиректор "Infoline-аналитики" Михаил Бурмистров . Правда, не было четко зафиксировано, что иные практики недобросовестные. Сейчас комиссия это четко прописала, следует из ее протокола, добавил он.

Проблемы обнаружились после вступления в прошлом году изменений в закон о торговле. С тех пор многие крупные сети, в том числе «Лента» и "Магнит" , нарушают КДП в части установления уровня обязательного исполнения заказа, сообщил Дмитрий Леонов , зампред правления ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз».

Так, по словам эксперта, договоры сетей с поставщиками — участниками Руспродсоюза обязывают их обеспечить исполнение заказа более чем на 95%, в противном случае их штрафуют. Так, в типовых документах поставки крупнейшего ритейлера, X5 Retail Group , прописан минимальный уровень поставки 97% для обычных товаров и 100% — для промоакций.

Конкурент группы X5 — «Магнит» — требует от поставщиков привозить минимум 98% заказанного, следует из его типовых документов. В типовых документах «Ленты» установлен порог в 95%, но в реальных договорах параметры могут быть иные (пресс-служба «Ленты» это не прокомментировала).

Розничные сети объясняют жесткие требования к поставщикам интересами покупателя и собственными рисками. Причин, по которым поставщик привозит не все заказанное, может быть много, говорит представитель «Магнита», поэтому сеть и не требует 100-процентного исполнения заказа. Каждый случай нарушения «Магнит», по словам представителя этой сети, рассматривает в индивидуальном порядке с учетом всех обстоятельств и только потом принимает решение о возможных санкциях.

В типовых договорах многих крупных ритейлеров прописаны требования, предусматривающие, что партнер должен привезти более 95% заказанного товара и что штрафы за невыполнение такого требования могут быть выше 15% стоимости недопоставленного, подтверждает Бурмистров.

Однако обычно требования не касаются крупнейших национальных производителей и поставщиков. Кроме того, с крупными поставщиками сети вместе планируют размер будущих поставок, а с небольшими компаниями, как правило, нет, поясняет эксперт.