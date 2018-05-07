Сурки-смертники проснулись под Новосибирском

На выходных сотрудник Института молекулярной и клеточной биологии СО РАН Олег Андреенков встретил и сфотографировал пару сурков, выбравшихся на свет после полугодовой спячки в Искитимском районе. Более точное место встречи с сурками ученый раскрывать отказался, дабы избежать браконьерства.

Нежелание чиновников включать исчезающий вид сурка в Красную Книгу РФ Новосибирской области знатоки объясняют тем, что благодаря разрешению на отстрел сурков иные «крутые охотники» имеют возможность находиться в угодьях с оружием вне обычного сезона охоты, то есть летом. Причем не с гладкоствольным, а с нарезным оружием, из которого можно издали подстрелить любую дичь.

«Я не могу понять и принять недавнее решение департамента природных ресурсов исключить из списков особо охраняемых видов нового издания Красной Книги Новосибирской области ряд видов, включая лесостепного сурка (сурка Кащенко), — говорит сотрудник Института систематики и экологии животных СО РАН Алексей Яновский . — Это значит, что по суркам можно будет стрелять уже в наступающем августе. Этот редкий вид сурков, кстати, считается типичным представителем фауны млекопитающих окрестностей Академгородка».

По словам ученого, из десятка видов сурков около Новосибирска встречается лишь один вид — лесостепной сурок (сурок Кащенко), включенный в Международную Красную Книгу и до сих пор находившийся под охраной закона. Судя по палеонтологическим останкам, обнаруживаемым при археологических раскопках, этот вид сурков ранее встречался и довольно далеко к востоку от Томи, а ныне в тех краях безвозвратно исчез.

«В результате совместных исследований сотрудников нашего института и других была поставлена точка в многолетних препирательствах насчет того, можно ли рассматривать сурка Кащенко подвидом серого (алтайского) или это особый вид данного рода, — продолжает Алексей Яновский. — Генетические исследования неопровержимо доказывают, что это особый вид. В ядрах клеток сурка Кащенко по 36 хромосом, что на две хромосомы меньше, чем у алтайского сурка».

В «обоснование» абсолютно ошибочного на взгляд многих зоологов решения чиновники называют только два довода. Якобы в документах вышестоящих ведомств — Министерства природных ресурсов и охотдепартамента Минсельхоза РФ — отсутствуют указания на существование в природе лесостепного сурка в качестве особого вида. И, во-вторых, по сравнению с данными учетов тридцатилетней давности, численность сурков в Новосибирской области возросла на 25, а то и на все 50 процентов: было 8 тысяч особей, а стало 10-12 тысяч.

На стороне же тех, кто настаивает на сохранении за сурком статуса строго охраняемого вида в нашей области, аргументов гораздо больше. Это и то, что лесостепной сурок был включен в первое издание региональной Красной Книги. Для исключения его оттуда требуются более весомые причины, чем называемые чиновниками. И то, что ареал его обитания предельно мал, и он, по всей видимости, продолжает сокращаться. Что это близко к северным пределам распространения сурков в наших краях, что ареал этого вида целиком находится в наиболее густонаселенном индустриальном регионе Западной Сибири, в местности, подверженной быстрым деструктивным преобразованиям природы человеком. Что вид уязвим и подвержен истреблению из-за ценности меха и жира.

«Что касается оценок численности и указаний на мифический рост суммарной численности сурка в Новосибирской области, то источники таких сведений в настоящее время не заслуживают ни малейшего доверия, — уверяет Алексей Яновский. — Специальных всеобъемлющих учетов с необходимым участием специалистов по данной группе животных давно уже никто не проводил. Поскольку в администрациях соседних регионов во многом ориентируются на Новосибирскую область, имеется угроза аналогичных опрометчивых действий в отношении лесостепного сурка и там».

Примечательно, что за многие десятилетия существования лесостепных сурков под Новосибирском у этих симпатичных зверьков выработались своеобразные адаптации. Новосибирские сурки отличаются скрытным расположением нор, молчаливостью и более темной окраской.