Неадекватные подростки в Саратове забрасывали прохожих камнями

Молодые люди находились на одном из недостроенных зданий.

Очевидцы происшествия рассказали в социальных сетях о социально опасных подростках, которые закидывали прохожих с балкона недостроя камнями.

«3 непонятных неадекватных подростка находились в данном заброшенном здании. В это время мы проходили мимо. Они, увидев нас, начали кидать камни в нас, говорить, что это их заброшенный дом», — написал в паблике « Саратов онлайн» в социальной сети «ВКонтакте» один из очевидцев происшествия.

На фото, которое было опубликовано в качестве доказательства, действительно видно молодых людей, стоящих на балконе. Кому принадлежит недострой — непонятно.

Фото: соцсети