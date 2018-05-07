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Неадекватные подростки в Саратове забрасывали прохожих камнями
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Неадекватные подростки в Саратове забрасывали прохожих камнями 

Новости Саратова 20 минут назад
Фото: Новости Саратова
Молодые люди находились на одном из недостроенных зданий.
Очевидцы происшествия рассказали в социальных сетях о социально опасных подростках, которые закидывали прохожих с балкона недостроя камнями.
«3 непонятных неадекватных подростка находились в данном заброшенном здании. В это время мы проходили мимо. Они, увидев нас, начали кидать камни в нас, говорить, что это их заброшенный дом», — написал в паблике «Саратов онлайн» в социальной сети «ВКонтакте» один из очевидцев происшествия.
На фото, которое было опубликовано в качестве доказательства, действительно видно молодых людей, стоящих на балконе. Кому принадлежит недострой — непонятно.
Фото: соцсети
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