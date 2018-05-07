Глава УГМК-Агро рассказал о возможности сотрудничества с марокканскими козоводами 

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая. /ТАСС/. Генеральный директор «УГМК-Агро» Илья Бондарев посетил крупнейшее аграрное мероприятие африканского континента — сельскохозяйственную выставку «SIAM-2018» в Марокко в составе делегации Свердловской области.
Как сообщают в пресс-службе УГМК, в ходе визита делегация во главе с региональным министром АПК и продовольствия Дмитрием Дегтяревым встретилась с министром сельского хозяйства, морского рыболовства, развития сельских территорий, внутренних водоемов и лесного хозяйства Королевства Марокко Азизом Аханнушем. «Переговоры были посвящены перспективам сотрудничества в сельском хозяйстве, а также поддержке марокканской стороной российской заявки на право проведения EXPO-2025 в Екатеринбурге. В Марокко уральская делегация также участвовала в международной конференции по сельскохозяйственной логистике», — сказано в сообщении. «Для меня поездка в Марокко стала не только почетной возможностью поддержать Екатеринбург в праве проведения EXPO-2025. Эта командировка также связана с интересами „УГМК-Агро“ в развитии козоводства на Урале. По некоторым данным, порядка 20% надоев козьего молока в мире приходится на Африку. Интересно было познакомиться с опытом крупнейшей агропромышленной фирмы в Марокко — Les Domaines Agricoles. Стадо коз компании состоит из лучших пород, со средними удоями до 1100 литров от одной козы в год. На такие показатели мы планируем выйти в ближайшее время, а в перспективе — превзойти их», — поделился Бондарев. В ноябре 2016 года компания «УГМК-Агро» завезла на Урал с юга Франции около 1000 альпийских коз, которые уже дали потомство. Из козьего молока агрохолдинг производит сыры с благородной белой плесенью и реализует под торговой маркой «Coeur du nord». «В начале этого года компания объявила о планах по созданию в Свердловской области козьей фермы на 12 тыс. голов, которая станет одной из самых крупных в России и Европе», — отмечают в УГМК.
О выставке:
Выставка SIAM-2018 (Salon International de L'Agriculture au Maroc) (возрастная категория 16+ — прим. ТАСС) прошла 24-29 апреля в городе Мекнес, Марокко. Экспонируемые продукты: сельскохозяйственное производство, животноводство, сельскохозяйственные машины и оборудование, окружающая среда и природа, подготовка кадров, исследования и разработки, местные продукты. Выставка проводится под высочайшим патронатом Его Величества Короля Мохаммеда VI. На SIAM-2017 годом ранее на площади почти 87 тыс. кв. м разместились 1350 экспозиций и стендов, выставку посетили более 810 тыс. человек.
О компании:
ООО «УГМК-Агро» управляет рядом активов сельского хозяйства и пищевой промышленности в Свердловской области. УГМК — российская горно-металлургическая компания, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. Холдинг, объединивший более 40 предприятий в 15 регионах России, а также в Чехии, Сербии, Франции и Великобритании, обеспечивает работу более чем 80 тыс. сотрудникам.