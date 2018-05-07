Костромской кремль «вырос» уже на 27,5 метров

Костроме продолжается «стройка века»: по замыслу властей и инвестора, уже к 2020 году кремль будет готов. Этим летом установят колокола, отлитые на знаменитом тутаевском заводе. Самый легкий весит 16 килограммов, а самый тяжелый — 16 тонн. Изготовленный набор — копия утраченных колоколов звонницы Богоявленского собора, сообщает пресс-служба губернатора.

Работы на колокольне возрождаемого комплекса ведутся на отметке 27,5 метров. Общая высота колокольни составит 64 метра. Строители залили свод алтарной части Богоявленского собора, смонтировали 36 колонн.

Пос словам губернатора, стройка идет по графику. А меценат, на чьи средства восстанавливают кремль, Виктор Тырышкин, регулярно приезжает в Кострому, чтобы лично проверить ход и качество работ.