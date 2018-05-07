Екатеринбургский лесопарк «похудеет» на 16 соток

8 июня мэрия Екатеринбурга организует общественные слушания по судьбе Карасье-Озерского лесопарка — особо охраняемой природной территории (ООПТ) областного значения. Информация о мероприятии размешена на официальном портале горадминистрации.

Как удалось выяснить "Уралинформбюро" , речь идет о 16,7 «сотки» земли на южной границе лесопарка, которые планируется изъять из зоны ООПТ для хозяйственной деятельности.

Как пояснил в беседе с корреспондентом агентства собственник обсуждаемого участка, территория, о которой пойдет речь на слушаниях, не покрыта лесом. Земля вошла в состав ООПТ в «нулевые» годы, а ранее принадлежала свиноводческому совхозу.

Теперь предприниматель собирается за свой счет добиться ее исключения из списка охраняемых зон, а взамен предлагает включить в него участок леса площадью 1 770 квадратных метров, расположенный в 100 метрах.

Стоит напомнить, что в августе 2017 года из земель Карасье-Озерского был изъят участок рядом с Пантелеймоновским храмом для строительства духовного училища на 300 человек и детского сада на 95 мест.

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