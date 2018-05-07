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«Всё по инструкции»: глава Челябинска предложил сторонникам Навального равняться на мэрию
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«Всё по инструкции»: глава Челябинска предложил сторонникам Навального равняться на мэрию 

74.ru 28 минут назад
Фото: 74.ru
Глава Челябинска Евгений Тефтелев призвал сторонников Навального к соблюдению законов и равняться в этом на мэрию. Глава города подчеркнул, что митинг «Он нам не царь» был не согласован, и силовики действовали строго по инструкции.
— Мы не раз принимали положительные решения о проведении таких мероприятий. В этот раз не разрешили проводить митинг. Соответствующее решение принималось коллегиально. Оно опубликовано, там есть объяснение, и это не формальные причины, — прокомментировал Евгений Тефтелев. — Если наши действия вызывают сомнения, есть суд. Надо работать в законодательном поле, как мы. Такая практика в Челябинске достаточно серьёзно наработана.
Несанкционированный митинг «Он нам не царь» начался возле памятника Курчатову 5 мая в 14:00. Уже там начались первые задержания. Но это не помешало колонне прошествовать до Алого Поля. К моменту прихода митингующих сотрудники полиции оцепили сквер и встали живой стеной. Нескольким участникам акции удалось прорвать оборону.
В акции приняли участие около четырёх тысяч человек. В ГУ МВД по Челябинской области отказались назвать точное число задержанных. По данным самих организаторов, в полицию были доставлены 164 человека — это те, кто уведомил о своём задержании.
74.ru провёл онлайн-репортаж с мероприятия. Полную хронику акции, фото задержаний и видео шествия смотрите на нашем сайте.
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