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В Подмосковье запускают акцию памяти «Автобус Победы»
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В Подмосковье запускают акцию памяти «Автобус Победы» 

RT на русском 42 минуты назад
Фото: Управа района Коньково
В Московской области запускают акцию памяти «Автобус Победы», сообщает телеканал «360» со ссылкой на ГУП «Мострансавто».
Автобусы, которые курсируют в различных городах региона, получат на время акции имена работников предприятия, участвовавших в Великой Отечественной войне.
Подвижной состав будет оформлен в праздничном стиле. На борту разместят краткую информацию о героях, в честь которых названы транспортные средства.
Как заявил гендиректор «Мострансавто» Владислав Мурашов, уже в первые месяцы сражений сотрудники автоколоннами уезжали на фронт — многие не вернулись, большинство были удостоены высоких наград.
«Наша задача — не забыть их подвиг и передать память о героях новому поколению», — отметил он.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге появится «Трамвай Победы» в честь 9 Мая.
Также Nation News сообщало, что Петербургский метрополитен будет работать круглосуточно в День Победы.
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