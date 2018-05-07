Более 30 поездов ЦППК оснастят Wi-Fi к концу января 2019 г.

Еще 31 поезд ОАО «Центральная ППК» (ЦППК) будет оснащен системой Wi-Fi к концу января 2019 г. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила пресс-секретарь компании-перевозчика Софья Попова.

«Комплекс оборудования, обеспечивающий беспроводной доступ по стандарту Wi-Fi будет установлен в 31 собственном электропоезде ЦППК, предназначенном для перевозок категории «Стандарт Плюс» (конкурс на выполнение работ по установке и пусконаладке оборудования Wi-Fi был объявлен в конце апреля — прим. Агентства «Москва» ). Все текущие работы планируется завершить к 31 января 2019 г.», — сказала С. Попова.

Она отметила, что 11 из этих поездов сейчас уже эксплуатируются компанией, а еще 20 должны быть переданы производителем, Демиховским машиностроительным заводом, до конца текущего года.

«Электропоезда будут курсировать на Рижском, Киевском и Курском направлениях», — пояснила С. Попова. По ее словам, сейчас беспроводной сетью Wi-Fi уже оснащены 94 электропоезда ЦППК.