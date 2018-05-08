Куда сходить 9 мая 2018 в Кургане?

Какие мероприятия ждут курганцев в День Победы в центре города, в парках и скверах, а также отдаленных районах?

Центральная площадь

В 10 часов праздник официально стартует с митинг — парада, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В торжественном мероприятии примут участие представители силовых структур и ведомств, курсанты Курганского пограничного института ФСБ России , кадеты курганских школ. Планируется, что по площади проедут 4 боевые машины, а роты почетного караула погранинститута покажут показательное выступление.

Завершится митинг-парад прохождением многотысячной колонны «Бессмертного полка». Её заранее сформируют в 9 часов возле Троицкой площади. Желающим принять участие в акции «Бессмертного полка» нужно подойти именно к этому времени к областной филармонии. С собой нужно иметь фотографию родственника, принимавшего участие в Великой Отечественной войне. Добавим, что колонны начнут движение по улице Ленина, пройдут через центральную площадь и далее по улице Гоголя — до Центрального парка культуры и отдыха, где состоится концерт.

На центральной эстраде 9 мая в 12 часов выступят детские коллективы школ искусств и музыкальных школ города с программой «Спасибо тем, кто подарил нам мир!» и в 14:30 — «Дети о деде и Великой Победе».

В 16 часов праздничную программу продолжат победители городских творческих фестивалей и конкурсов с концертом «Победу в сердце сохраним».

В 18:45 начнётся программа «Победы негасимый свет». Общегородская минута молчания состоится в 21 час 40 минут, праздничный салют запустят в 22 часа.

Аллея Славы

Возложить цветы к Вечному огню в День Великой Победы для многих горожан стало уже традицией. Сделать это можно будет в любое время. Официальная же церемония возложения гирлянд, венков и цветов к Вечному огню Мемориала Славы воинам-курганцам, погибшим в Великой Отечественной войне, состоялось накануне праздника, 8 мая.

Рядом с Вечным огнём будет работать музей — экспозиция «Аллея Славы». 9 мая здесь пройдёт День открытых дверей. В самый главный праздник нашей страны будет интересно посмотреть самим, а также показать детям копии документов воинских подразделений, сформированных на территории Кургана, личные вещи бойцов, прочесть фронтовые письма-треугольники и воспоминания ветеранов, увидеть фотографии военного времени, а также предметы быта и вооружение. Многие экспонаты в музей представили сами горожане. Откроется выставка в 10 часов.

ЦПКиО

Центральный парк культуры и отдыха начнёт принимать отдыхающих горожан с 10 часов. Здесь откроют праздничную торговлю, запустят аттракционы. Первый праздничный концерт начнётся в 12 часов с программой «Мы помним. Мы гордимся».

Концерты здесь будут проводить в течение всего дня. В 19 часов начнётся хип-хоп фестиваль «Время побеждать».

Добавим, что праздничные концерты и программы также пройдут в Детском парке, возле Мемориального комплекса воинам-зауральцам, погибшим в локальных войнах и вооруженных конфликтах второй половины ХХ века, культурных центров «Курган», «Современник», «Черемушки».

Подробная программа праздника

Троицкая площадь

09:00 Общее построение «Бессмертного полка».

Площадь им. В. И. Ленина

9.00 Выставка военной и военно-исторической техники, посвященная 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.10:00 «Мы внуки твои, Победа!». Торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.12:00 «Спасибо тем, кто подарил нам мир!». Праздничная программа с участием детских коллективов школ искусств и музыкальных школ города Кургана, посвященная Дню Победы.14:30 «Дети о деде и Великой Победе». Праздничная концертная программа с участием детских коллективов.16:00 «Победу в сердце сохраним». Праздничная концертная программа с участием победителей городских творческих фестивалей и конкурсов.18:45 «Победы негасимый свет». Концертная программа.21:40 Минута молчания.22:00 Праздничный салют.

Музей-экспозиция «Аллея Славы» (ул. Пушкина, 106)

10:00 — 16:00 День открытых дверей.

Парк Победы

11:30 Церемония возложения венков и цветов к Вечному огню братской могилы воинов, умерших от ран в госпиталях города Кургана в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Аллея перед Стеной памяти

11:00— 15:00 «Письма с фронта». Акция.

Центральный парк культуры и отдыха

10:00 Торговая ярмарка. Работает парк аттракционов.12:00 «Мы помним. Мы гордимся». Праздничный концерт МБУ «Городской Дом культуры им. М. Горького».13:00 «Во имя жизни на Земле». Праздничная программа МБУ «Культурно-спортивный центр „Черемушки“.14.00 „Ради жизни на земле“. Праздничная программа МБОУДО „Дом творчества детей и молодежи „Гармония“ города Кургана.15:00 Праздничная программа студии танца „VARNEL“.16:00 „Мир — это детство, мир — это радость, мир — это солнце!“. Праздничная программа МБОУДО „Детский (подростковый) центр „Луч-П“ города Кургана.17:00 Праздничная программа Центра современного танца „Парадокс“.18:00 „Я буду верить!“. Праздничная программа студии эстрадного вокала „Камея“.19:00— 20:00 „Время побеждать“. Хип-хоп фестиваль. Творческий хип-хоп центр в городе Кургане „Ural coalition“.

Детский парк

12:00 „Звенит Победой май цветущий“. Творческое поздравление от МБУ „Центр культуры и досуга „Спутник“ и Городского совета ветеранов.14:00 „Под мирным небом“. Детская концертная программа творческих коллективов МБУ „Городской центр культуры и досуга“.15:00 „Салют Победы“. Концертная программа.16:00 — 17:00 „Счастливый май, любимый край!“. Концертно-театрализованная программа творческой студии „Свободный вечер“.

Площадка возле ГБУ „Курганская областная клиническая больница“ (перекресток ул. Гоголя — ул. Кирова)

10:00 Ретроспективная выставка работ учащихся МБОУДО „Детская художественная школа им. В. Ф. Илюшина“, посвященная 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Мемориальный комплекс воинам-зауральцам, погибшим в локальных войнах и вооруженных конфликтах второй половины ХХ века (перекресток ул. Пролетарская-ул. К. Маркса)

12:00 „Народная Победа!“. Праздничная концертная программа.

Мемориальный ансамбль воинам-рабочим и труженикам тыла завода „Кургансельмаш“ (ул. Куйбышева, 144)

09:00 „Минуты памяти“. Торжественный митинг.

Культурный центр „Курган“ (пр. Конституции, 60)

12:00 „Благодарим за мир!“. Концертная программа, посвященная 73-ей годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Центр культуры и досуга „Современник“ (3 микрорайон, 25)

13:00 „Победный май“. Гала-концерт участников открытого городского фестиваля детского и юношеского творчества.15:00 „Тебе, Победа, посвящаем!“. Праздничная программа творческих коллективов города Кургана.

МБУ „Курганский Дом молодежи“ (ул. Гагарина, 39а)

13:00 „День Победы“. Молодежная патриотическая акция. Интерактивная площадка в Центре патриотического воспитания.

Культурно-спортивный центр „Черемушки“ (микрорайон Черемухово, ул. Октябрьская, 1)

09:00 Почетный караул. Шествие колонны „Бессмертный полк“.11:30 „Слава воину-победителю“ — торжественный митинг. „Во имя жизни на земле“ — концертная программа.