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7 мая в Кургане пройдет генеральная репетиция митинга-парада
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7 мая в Кургане пройдет генеральная репетиция митинга-парада 

Уральский меридиан 31 минуту назад
Фото: Уральский меридиан
Сегодня, 7 мая, на главной площади Кургана — имени Ленина пройдет генеральная репетиция митинга-парада, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В параде принимают участие представителей силовых структур и ведомств, курсантов Курганского пограничного института ФСБ России, юнармейцев и кадетов курганских школ.
Традиционно, накануне памятной даты, 8 мая, в 10.00 состоится церемония возложения цветов и венков к Вечному огню Мемориала Славы. Вечером того же дня в городе пройдет традиционная акция «Свеча памяти».
Сам парад состоится 9 мая и начнется в 10 часов, после прохождения его колонн на центральную площадь выдут участники «Бессмертного полка». Курган принимает участие в акции с 2013 года, в этом году ожидается, что в колонне пройдет более 16 тысяч курганцев.
Площадь им. Ленина, на период репетиции митинга-парада будет перекрыта с 17-00 до 19-00.
Фото пресс-службы Губернатора Курганской области (kurganobl.ru)
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