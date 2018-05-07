7 мая в Кургане пройдет генеральная репетиция митинга-парада

Сегодня, 7 мая, на главной площади Кургана — имени Ленина пройдет генеральная репетиция митинга-парада, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В параде принимают участие представителей силовых структур и ведомств, курсантов Курганского пограничного института ФСБ России , юнармейцев и кадетов курганских школ.

Традиционно, накануне памятной даты, 8 мая, в 10.00 состоится церемония возложения цветов и венков к Вечному огню Мемориала Славы. Вечером того же дня в городе пройдет традиционная акция «Свеча памяти».

Сам парад состоится 9 мая и начнется в 10 часов, после прохождения его колонн на центральную площадь выдут участники «Бессмертного полка». Курган принимает участие в акции с 2013 года, в этом году ожидается, что в колонне пройдет более 16 тысяч курганцев.

Площадь им. Ленина, на период репетиции митинга-парада будет перекрыта с 17-00 до 19-00.