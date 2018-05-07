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Исследование: Каждый десятый житель Киргизии имеет гражданство РФ
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Исследование: Каждый десятый житель Киргизии имеет гражданство РФ 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Почти каждый десятый житель Киргизской республики (КР) получил гражданство России. Такие данные озвучила Государственная служба миграции.
По оценкам миграционного ведомства Киргизии, за годы после объявления суверенитета паспорт с двуглавым орлом получили свыше 570 тысяч киргизстанцев. Всего же на данный момент в республике проживает около шести миллионов человек.
Среди жителей республики, принявших российское гражданство, немало этнических киргизов. Это объяснялось местными экспертами как желанием сохранить родственные связи, так и стремлением облегчить устройство на работу. Киргизия, напомним, считается одной из стран с высокой трудовой миграцией. По оценкам разных источников, в России работают до 750 тысяч жителей республики. По данным Госслужбы миграции, только в 2017-м в Россию въехали 738,3 тысяч граждан КР, 642 тысячи из них поставлены на миграционный учет.
При этом, по словам заместителя председателя ведомства Алмазбека Асанбаева, после вступления республики в Евразийский экономический союз количество желающих получить российский паспорт несколько снизилось. «Ранее гражданство России ежегодно принимали до 15-20 тысяч жителей республики. А в 2017 году его приобрели свыше 8,7 тысяч киргизстанцев, 7,7 тысяч получили разрешение на временное проживание, и еще почти пять тысяч — вид на жительство», — заявил чиновник сегодня на пресс-конференции в Бишкеке.
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