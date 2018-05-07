Исследование: Каждый десятый житель Киргизии имеет гражданство РФ

Почти каждый десятый житель Киргизской республики (КР) получил гражданство России . Такие данные озвучила Государственная служба миграции.

По оценкам миграционного ведомства Киргизии, за годы после объявления суверенитета паспорт с двуглавым орлом получили свыше 570 тысяч киргизстанцев. Всего же на данный момент в республике проживает около шести миллионов человек.

Среди жителей республики, принявших российское гражданство, немало этнических киргизов. Это объяснялось местными экспертами как желанием сохранить родственные связи, так и стремлением облегчить устройство на работу. Киргизия, напомним, считается одной из стран с высокой трудовой миграцией. По оценкам разных источников, в России работают до 750 тысяч жителей республики. По данным Госслужбы миграции, только в 2017-м в Россию въехали 738,3 тысяч граждан КР, 642 тысячи из них поставлены на миграционный учет.