Исследование: Каждый десятый житель Киргизии имеет гражданство РФ 

Почти каждый десятый житель Киргизской республики (КР) получил гражданство России. Такие данные озвучила Государственная служба миграции.
По оценкам миграционного ведомства Киргизии, за годы после объявления суверенитета паспорт с двуглавым орлом получили свыше 570 тысяч киргизстанцев. Всего же на данный момент в республике проживает около шести миллионов человек.
Среди жителей республики, принявших российское гражданство, немало этнических киргизов. Это объяснялось местными экспертами как желанием сохранить родственные связи, так и стремлением облегчить устройство на работу. Киргизия, напомним, считается одной из стран с высокой трудовой миграцией. По оценкам разных источников, в России работают до 750 тысяч жителей республики. По данным Госслужбы миграции, только в 2017-м в Россию въехали 738,3 тысяч граждан КР, 642 тысячи из них поставлены на миграционный учет.
При этом, по словам заместителя председателя ведомства Алмазбека Асанбаева, после вступления республики в Евразийский экономический союз количество желающих получить российский паспорт несколько снизилось. «Ранее гражданство России ежегодно принимали до 15-20 тысяч жителей республики. А в 2017 году его приобрели свыше 8,7 тысяч киргизстанцев, 7,7 тысяч получили разрешение на временное проживание, и еще почти пять тысяч — вид на жительство», — заявил чиновник сегодня на пресс-конференции в Бишкеке.