Общая сумма растраты в Роскомнадзоре составляет более 58 млн руб.

Как следует материалов уголовного дела, в период с 27 ноября 2012 г. по 17 октября 2017 г. гендиректор ФГУП «Главный радиочастотный центр» Анастасия Звягинцева в составе преступной группы вместе с сообщниками организовала оформление от имени ФГУП «ГРЧЦ» фиктивных трудовых отношений с некоторыми из них, чтобы впоследствии похитить деньги путем растраты с использованием служебного положения.

Согласно постановлению, А. Звягинцева состояла в организованной преступной группе с советником гендиректора ФГУП «Главный радиочастотный центр» Александром Весельчаковым, пресс-секретарем Роскомнадзора Вадимом Ампелонским, начальником правового управления Роскомнадзора Борисом Едидиным, помощником руководителя Роскомнадзора Владимиром Пиковым, который с 2013 г. является руководителем департамента анализа средств массовых коммуникаций ФГУП «ГРЧЦ», начальником отдела экспертной проверки, регистрации и учета радиочастотных заявок ФГУП «ГРЧЦ» И. Рябчуковой, а также инженером группы экспертной проверки радиочастотных заявок отдела экспертной проверки регистрации и учета радиочастотных заявок ФГУП «ГРЧЦ» Т. Смелянской. Соучастниками также выступили Ю. Ампелонский, Г. Вахтеров, Е. Райдна, А. Панферова, Е. Пикова, Е. Полякова, О. Чернышенко и В. Нестеров

А. Звягинцева организовала оформление от имени ФГУП «ГРЧЦ» фиктивных трудовых отношений с Ю. Ампелонским, Г. Вахтеровым, Е. Райдна, А. Панферовой, Е. Пиковой, Е. Поляковой и О. Чернышенко принятыми на различные должности в ФГУП «ГРЧЦ» и обеспечила выплату зарплаты и компенсационных стимулирующих выплат И. Рябчуковой, Т. Смелянской, Ю. Ампелонскому, Г. Вахтерову, Е. Райдна, А. Панферовой, Е. Поляковой, Е. Пиковой и О. Чернышенко без фактического выполнения ими своих трудовых обязанностей.

«А. Звягинцева создала условия, при которых предприятие осуществляло начисление и выплату не только заработной платы указанным лицам, но и осуществляло выплату налогов на доходы физических лиц, отчисления в пенсионный фонд, фонд социального страхования, федеральный фонд обязательного медицинского страхования и взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве. В результате умышленных действий А. Звягинцевой и иных членов организованной преступной группы был причинен ущерб на сумму не менее 58 млн 586 тыс. 940 руб.», — говорится в материалах дела.

А. Звягинцевой инкриминируют девять эпизодов преступной деятельности, А. Весельчакову — восемь, В. Ампелонскому — два эпизода и остальным — по одному эпизоду преступной деятельности.

При этом, как сообщил адвокат Сергей Седаков, в настоящее время В. Ампелонскому следствие вменяет растрату чуть более 1 млн руб.

Как сообщал ранее Агентству «Москва» следователь Сергей Худык, в рамках дела к уголовной ответственности привлечены 14 человек, при этом, не уточнил, их правовой статус.

В. Ампелонский, Б. Едидин, А. Весельчаков находятся под домашним арестом до 7 августа, а А. Звягинцева — под подпиской о невыезде. Статус остальных фигурантов дела и избрана ли им мера пресечения — неизвестно.

Ранее сообщалось, что СК переквалифицировал обвинение с мошенничества на растрату пресс-секретарю Роскомнадзора В. Ампелонскому, начальнику правового управления Роскомнадзора Б. Едидину и советнику гендиректора ФГУП «Главный радиочастотный центр» А. Весельчакову.