Общая сумма растраты в Роскомнадзоре составляет более 58 млн руб. 

Общая сумма по уголовному деле о растрате в Роскомнадзоре, главным фигурантом которого является пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский, составляет более 58 млн руб. Об этом говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении Агентства городских новостей «Москва».
Как следует материалов уголовного дела, в период с 27 ноября 2012 г. по 17 октября 2017 г. гендиректор ФГУП «Главный радиочастотный центр» Анастасия Звягинцева в составе преступной группы вместе с сообщниками организовала оформление от имени ФГУП «ГРЧЦ» фиктивных трудовых отношений с некоторыми из них, чтобы впоследствии похитить деньги путем растраты с использованием служебного положения.
Согласно постановлению, А. Звягинцева состояла в организованной преступной группе с советником гендиректора ФГУП «Главный радиочастотный центр» Александром Весельчаковым, пресс-секретарем Роскомнадзора Вадимом Ампелонским, начальником правового управления Роскомнадзора Борисом Едидиным, помощником руководителя Роскомнадзора Владимиром Пиковым, который с 2013 г. является руководителем департамента анализа средств массовых коммуникаций ФГУП «ГРЧЦ», начальником отдела экспертной проверки, регистрации и учета радиочастотных заявок ФГУП «ГРЧЦ» И. Рябчуковой, а также инженером группы экспертной проверки радиочастотных заявок отдела экспертной проверки регистрации и учета радиочастотных заявок ФГУП «ГРЧЦ» Т. Смелянской. Соучастниками также выступили Ю. Ампелонский, Г. Вахтеров, Е. Райдна, А. Панферова, Е. Пикова, Е. Полякова, О. Чернышенко и В. Нестеров.
А. Звягинцева организовала оформление от имени ФГУП «ГРЧЦ» фиктивных трудовых отношений с Ю. Ампелонским, Г. Вахтеровым, Е. Райдна, А. Панферовой, Е. Пиковой, Е. Поляковой и О. Чернышенко принятыми на различные должности в ФГУП «ГРЧЦ» и обеспечила выплату зарплаты и компенсационных стимулирующих выплат И. Рябчуковой, Т. Смелянской, Ю. Ампелонскому, Г. Вахтерову, Е. Райдна, А. Панферовой, Е. Поляковой, Е. Пиковой и О. Чернышенко без фактического выполнения ими своих трудовых обязанностей.
«А. Звягинцева создала условия, при которых предприятие осуществляло начисление и выплату не только заработной платы указанным лицам, но и осуществляло выплату налогов на доходы физических лиц, отчисления в пенсионный фонд, фонд социального страхования, федеральный фонд обязательного медицинского страхования и взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве. В результате умышленных действий А. Звягинцевой и иных членов организованной преступной группы был причинен ущерб на сумму не менее 58 млн 586 тыс. 940 руб.», — говорится в материалах дела.
А. Звягинцевой инкриминируют девять эпизодов преступной деятельности, А. Весельчакову — восемь, В. Ампелонскому — два эпизода и остальным — по одному эпизоду преступной деятельности.
При этом, как сообщил адвокат Сергей Седаков, в настоящее время В. Ампелонскому следствие вменяет растрату чуть более 1 млн руб.
Как сообщал ранее Агентству «Москва» следователь Сергей Худык, в рамках дела к уголовной ответственности привлечены 14 человек, при этом, не уточнил, их правовой статус.
В. Ампелонский, Б. Едидин, А. Весельчаков находятся под домашним арестом до 7 августа, а А. Звягинцева — под подпиской о невыезде. Статус остальных фигурантов дела и избрана ли им мера пресечения — неизвестно.
Ранее сообщалось, что СК переквалифицировал обвинение с мошенничества на растрату пресс-секретарю Роскомнадзора В. Ампелонскому, начальнику правового управления Роскомнадзора Б. Едидину и советнику гендиректора ФГУП «Главный радиочастотный центр» А. Весельчакову.
Уголовное дело расследует Следственный комитет (СК) РФ. Оно было возбуждено по факту заключения фиктивных трудовых договоров. Незаконная зарплатная схема действовала с 2012 г. по февраль 2017 г. По версии следствия, В. Ампелонский пользовался банковской картой, на которую переводились деньги для реализации «черной схемы». Эта карта была оформлена на подставное лицо, при этом ее не нашли при обысках.