Сегодня закроют переправу через реку Пур

Сегодня, 7 мая, с 20:00 закрывается переправа через реку Пур, и начнут ходить вездеходы на воздушных подушках.

Об этом корреспонденту ИА «Север-Пресс» сообщил начальник Коротчаевской ремонтно-эксплуатационной службы предприятия «Ямбургтранссервис» Николай Солгалов.

Он пояснил, что до этого времени переправа будет работать в обычном режиме. По дороге пока разрешен проезд автомобилей до 50 тонн.

Также Николай Солгалов рассказал, что сейчас продолжаются работы по отпариванию понтонов, вмороженных в лед. Их полностью демонтируют для пропуска льда. После ледохода понтонный мост поставят на воду.

Напомним, на межсезонье подготовлен четкий план действий. Перевозчик на «подушках» — Пурречфлот. У этой организации заключены соглашения со всеми основными пользователями переправы. Для жителей сформированы тарифы на услуги: с 5 до 8 утра и с 17 до 20 часов проезд на «подушке» будет стоить 200 рублей. В остальное время — 500 рублей. При этом льготные категории пассажиров будут перевозиться бесплатно. Есть договоренности и по организованным группам детей при отправке их на отдых, соревнования и т.д. Основные промышленные компании, работающие в регионе, также заключают с Пурречфлотом соглашения, по которым в период межсезонья перевозят работников.

Проведены совещания с предпринимателями, которые будут обеспечивать территорию продуктами. Все они готовятся встретить половодье во всеоружии. Будет создан запас продуктов. За ценами намерены осуществлять контроль. По опыту прошлых сезонов, на основные товары стоимость в межсезонье не поднимается.