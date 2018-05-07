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Сегодня закроют переправу через реку Пур
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Сегодня закроют переправу через реку Пур 

ИА Север-Пресс 34 минуты назад
Фото: ИА Север-Пресс
Сегодня, 7 мая, с 20:00 закрывается переправа через реку Пур, и начнут ходить вездеходы на воздушных подушках.
Об этом корреспонденту ИА «Север-Пресс» сообщил начальник Коротчаевской ремонтно-эксплуатационной службы предприятия «Ямбургтранссервис» Николай Солгалов.
Он пояснил, что до этого времени переправа будет работать в обычном режиме. По дороге пока разрешен проезд автомобилей до 50 тонн.
Также Николай Солгалов рассказал, что сейчас продолжаются работы по отпариванию понтонов, вмороженных в лед. Их полностью демонтируют для пропуска льда. После ледохода понтонный мост поставят на воду.
Напомним, на межсезонье подготовлен четкий план действий. Перевозчик на «подушках» — Пурречфлот. У этой организации заключены соглашения со всеми основными пользователями переправы. Для жителей сформированы тарифы на услуги: с 5 до 8 утра и с 17 до 20 часов проезд на «подушке» будет стоить 200 рублей. В остальное время — 500 рублей. При этом льготные категории пассажиров будут перевозиться бесплатно. Есть договоренности и по организованным группам детей при отправке их на отдых, соревнования и т.д. Основные промышленные компании, работающие в регионе, также заключают с Пурречфлотом соглашения, по которым в период межсезонья перевозят работников.
Проведены совещания с предпринимателями, которые будут обеспечивать территорию продуктами. Все они готовятся встретить половодье во всеоружии. Будет создан запас продуктов. За ценами намерены осуществлять контроль. По опыту прошлых сезонов, на основные товары стоимость в межсезонье не поднимается.
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